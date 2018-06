Ukrán szélsőjobboldaliak verték szét romák táborát, miközben azt mondták nekik, hogy menjenek Magyarországra

A hvg.hu számolt be róla helyi sajtóhírek alapján, hogy az utóbbi hetekben Kijev környéki roma táborokra támadtak ukrán nacionalisták. A botokkal és fejszékkel a táborra rontó szélsőjobboldaliak a támadásokat videóra is vették, így lehetett látni azt is, ahogy a kijevi Holoszijivszkij parkban azt mondják az ott élő embereknek, hogy „Miért itt nálunk, a mi erdőnkben laktok, basszátok meg? Menjetek Magyarországra”.

A lap azt is megjegyzi, hogy a videón feltűnő, hogy a magukat ukrán nacionalistának beállító maszkos férfiak közül többen is oroszul beszéltek egymással, ahogy a videót készítő férfi is ukrán akcentussal beszélt oroszul. A Nemzeti Milícia nevű alakulatot a szélsőjobboldali Azov Zászlóalj veteránjai hozták létre, még június elején intéztek ultimátumot a romákhoz Facebookon, hogy hagyják el a Kijev-környék erdőben felvert táboraikat, különben elkergetik őket onnan.

A helyszínen megjelent a rendőrség is, de nem akadályozták meg, hogy a férfiak számos tárgyat tönkretegyenek. (via RFEFL)