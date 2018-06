Alkotmányba írná a Fidesz, hogy az állam minden szervének védenie kell a keresztény kultúrát

Harangozó Tamás szocialista képviselő, a törvényalkotási bizottság tagja tette ki a Facebookra a bizottság fideszes tagjai által benyújtott javaslatot, amivel a már benyújtott alkotmánymódosító indítványt egészítenék ki.

Az indítványt Harangozó szerint este fél 8 előtt küldték el a képviselőknek, tehát nem is láthatná más a bizottság következő üléséig. Ezen kívül a képviselő szerint az is aggályos, hogy a fideszesek olyan módosításokat is az Alaptorvénybe csempésznének így, amik az eredeti módosító indítványukban nem is szerepeltek. Ez végül is eljárási szempontból szinte teljesen mindegy: a Fideszé az alkotmányozó többség az Országgyűlésben és minden bizottságban ők vannak többen.

Az új indítványban két fontos módosítás szerepel:

Kötelezővé tennék az állam minden szerve számára a keresztény kultúra védelmét.

Az indoklás szerint azért, mert enélkül nem létezne sem Magyarország, sem Európa, és a kontinensen olyan változások zajlanak, amik közepette ez a kultúra most védelemre szorul.

A másik változás, hogy

tilos lesz életvitelszerűen közterületen tartózkodni.

A hajléktalanság tilalmával a Fidesz és a fideszes önkormányzatok már többször megpróbálkoztak, de lepattantak a bíróságokról. Ha a tilalom alkotmányba kerülne, akkor a bíróságok is tehetetlenné válnának ezen a téren. A módosító indítvány emellett előírná, hogy az önkormányzatoknak továbbra is törekedniük kell megfelelő számú szálláshely biztosítására. (via Index)