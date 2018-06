Fegyelmi eljárásokat kezdeményeznek "ellenzékinek" gondolt bírák ellen

Május 25-én reggel 3 bíró ment be az Országos Bírósági Hivatal (OBH) épületébe, hogy hivatalos iratokba tekintsenek be. Mindhárman az Országos Bírói Tanács (OBT) tagjai, ennek a szervezetnek a feladata ellenőrizni az igazságszolgáltatást irányító OBH, illetve vezetője, Handó Tünde munkáját. Az OBT már egy ideje kérte Handóékat, hogy bizonyos papírokat adjanak át nekik az ellenőrzés miatt, az OBH ezeket nem küldte el, ezért mentek be május 25-én reggel a bírók személyesen, és előre szóltak is, hogy milyen dokumentumokra lesznek kíváncsiak.

A Handó ellenőrzésével megbízott Országos Bírói Tanácsnak nincs saját épülete, az OBH komplexumban van egy irodájuk, és ott dolgozik egy hozzájuk kirendelt titkárnő is, akinek viszont Handó Tünde a munkáltatója. Május 25-én reggel ebbe az OBT-s irodába ment be a három bíró, és mikor látták, hogy nincsenek ott az előre bekért papírok, megkérték a titkárnőt, hogy menjen át Handó irodájába, és kérje el nekik a dokumentumokat. Az asszisztens nem sokkal később visszatért, a kért iratok nem voltak nála, csak egy írásos nyilatkozat Handóéktól, lényegében arról, hogy nem adják oda, amit az OBT tagok kérnek.

Itt érdemes megjegyezni, hogy ez nem egyszerűen a jogászok világa, annak sajátos szabályaival, hanem a bíráké azon belül is főbíráké. Külön törvény vonatkozik a bírák jogállására és arra is, hogy az ő munkájuk milyen módon ellenőrizhető, milyen jogosítványaik vannak, és arra is, hogy milyen az igazságszolgáltatást irányító OBH és az azt ellenőrző OBT viszonya. Ezekre a részletes, és gyakran bonyolult szabályokra, és a bizarr mennyiségű adminisztrációra azért van szükség, hogy a bírák, illetve az OBH külső befolyástól mentesen végezhessék a munkájukat, de közben megfelelő módon ellenőrizni is lehessen őket, és mindez átlátható, jól dokumentált módon történjen.

Így talán már jobban érthető, hogy a visszaérkező titkárnővel az OBT tagjai csináltattak még egy jegyzőkönyvet, amiben nagyjából annyi szerepelt, hogy ők megjelentek személyesen, nem kaptak érdemi iratokat, csak egy papírt arról, hogy nem kapnak érdemi iratokat.

Hogy ezután mi történt, arról két eltérő verzió kering.

Az egyik arról szól, hogy a jegyzőkönyv készítése közben beszélgettek, viccelődtek a bírák, és az egyikük valami olyasmit mondott, hogy:

Ezért mindannyian lógni fogunk.

Ez arra utal, hogy az OBH-t vezető Handó Tündének az utóbbi időben több éles konfliktusa is volt azt őt ellenőrző OBT-vel, miután a legutóbbi választáskor a kritikusai is bekerültek a szervezetbe.

Lógni fogunk

- tehát Handó nem fog örülni annak, hogy az OBT ellenőrizni próbálja, iratokat kér be, személyesen megjelenik, jegyzőkönyveztet, problémát csinál. Ebben a verzióban aztán elkészült a jegyzőkönyv, és az OBT tagok mentek a dolgukra.

Másnapra viszont kiderült, hogy létezik egy másik, sokkal botrányosabb olvasata is a történteknek.

Ezek szerint a három OBT tag bíró fenyegetően lépett fel az OBT-hez kirendelt titkárnővel szemben, amikor a nő az előre bekért iratok nélkül tért vissza Handó irodájából. Ekkor a három bíró megzsarolta, valami olyasmit mondtak neki, hogy:

Puha lesz a kötél

- hogy ezzel vegyék rá, készítse el a már említett jegyzőkönyvet az előre kikért iratok át nem adásáról. Ebben a verzióban az egyik bíró állítólag obszcén gesztust is tett a Handó irodájából érkezett papírlappal, úgy csinált, mintha a fenekét törölné ki vele.

Hogy létezik egy ilyen, fenyegetésről, zsarolásról és obszcén viselkedésről szóló verzió is, az csak napokkal később derült ki. Az OBH vezetése ugyanis egyszer csak fegyelmi eljárást kezdeményezett a három bíró feletteseinél, ezt pedig azzal indokolták, hogy nekik van egy nyilatkozatuk a titkárnőtől, ami felveti a zsarolás gyanúját. Az OBH ezen felül valamiért kötelességének érezte, hogy tájékoztassa az "ügyről" valamennyi helyi bírósági vezetőt, és kérjék, hogy a botrányt ismertessék a többi dolgozóval.

Az OBT múlt szerdai ülésén egyébként elő is került az ügy, de arról az összefoglalóban csak néhány sor szerepel. Eszerint

„Az OBH-ban felvett jegyzőkönyv bírósági belső nyilvánosságra hozatalát illetően az Országos Bírói Tanács rámutat arra, hogy a jegyzőkönyv tartalma nem egyéb, mint egyoldalú nyilatkozat, melynek tartalmi valósága nem igazolt, a körülményei nem tisztázottak, ezért annak belső nyilvánosságra hozatala súlyosan aggályos, és személyiségi jogokat sérthet.”

Hogy ezt a különös eseménysort jobban meg lehessen érteni, érdemes végignézni, hogy mi történt az elmúlt hónapokban a magyar igazságszolgáltatás vezetésében.

Handót 2011-ben választották meg az akkor alakuló Országos Bírósági Hivatal élére, és a szervezetben többnyire pozitívan fogadták a kinevezését. Az elmúlt években viszont többen elfordultak tőle, volt aki ellentmondást nem tűrő vezetési stílusát nem kedvelte, mások szerint nem sikerült érdemben javítani a bírósági dolgozók munkakörülményein. Az elégedetlenség oda vezetett, hogy januárban Handó kritikusai is bekerültek az ő munkáját is ellenőrző Országos Bírósági Tanácsba. Az OBT korábban nem törte össze magát, hogy elszámoltassa Handót, így elég látványos változás volt, hogy nyíltan kezdték kritizálni a munkáját.

Handó a Fidesz április választási győzelme után megszilárdította a politikai pozícióit és ellentámadásba lendült.

Míg 2016-ban még határozottan kritizálta, hogy a kormány különbíróságokat hozzon létre bizonyos kényes ügyeknek, és azt saját embereivel töltse fel azokat, április után már nem szólalt fel a dolog ellen. Május végén az OBH körülbelül Rogán Antal hangján kezdett el beszélni a civil szervezetekről, és a fenyegető befolyásokról. Az OBT-ből kilépett néhány tag, majd ők arról adtak ki közleményt, hogy a Handó ellenőrzésével megbízott szervezet akadékoskodó tagjai "kockára teszik a bírói kar és vezetői közös munkájának eredményeit". Handó környezetéből is arról lehetett hallani, hogy a legfontosabb, hogy a belső ellenzékkel dűlőre jusson. Ennek azért is van jelentősége, mert a magyar igazságszolgáltatás tervezett átalakítását egészen biztosan kiemelt nemzetközi figyelem kíséri, és a politikának nagy szüksége van rá, hogy a bírói kar egységesének látszódjon.

Itt nem is arról van szó, hogy végül bizonyítható-e a vád, ez a suttogó propaganda egy változata. Biztosan van olyan, aki el is hiszi, hogy ezek a dolgok megtörténtek, de aki látja, hogy életszerűtlen, arra is hat a dolog. Most fizetésemelést ígérnek, talán javulnak a körülményeink, akkor miért kell csinálni a balhét. Jó, őszintén indult az új OBT, de kétharmad van, Handó nem megy sehova, csendben kell inkább maradni. Közben az érintett bíráknak már az is megalázó, hogy ilyesmivel vádolják őket, hogy egyáltalán felmerül a fegyelmi eljárás, hogy róluk beszélnek a folyosókon. Ki fogja vállalni a következő OBT választáskor, hogy elinduljon tagnak, ha látja, hogy így hurcolják meg azokat, akik ellenőrizni próbálják Handót

- így értékelte a helyzetet egy bírósági forrásunk. Egy másik a konkrét OBT tagok megfélemlítésén túlmutató akcióról beszélt.

Ez egy előre megtervezett történet. Megindítanák a fegyelmit, de azt OBT tagok ellen a törvény szerint nem lehet. Így viszont a testület lehetetlen helyzetbe kerül. Vagy úgy döntenek, hogy nem adjuk ki a három bírót, mert ez a vád teljesen életszerűtlen, akkor azt lehet mondani: tessék, ezek csak egymást védik, mikor meg titkárnőket zsarolnak. Ha meg az lenne a döntés, hogy induljon a fegyelmi, mert majd ott kiderül, hogy nem történt semmi, akkor ennek a három embernek le kéne mondania az OBT tagságáról, és végleg eltűnnének a kritikus tagok a testületből.

Ezzel párhuzamosan is zajlanak kisebb csaták az OBH és Handó között. A folyosói pletykák szerint Handó akadályozza, hogy az OBH felhasználja saját, néhány millió forintos költségvetését. Az OBT ülésekre nem tudtak ételt rendelni, és nincs lehetőségük a vidéki tagok szállásáról sem gondoskodni. Az évente július közepén megtartott Bíróságok Napjára állományértekezleteket rendeltek el, így a hagyományosan OBT által adományozott díjakat az OBT egészen biztosan nem tudja átadni.