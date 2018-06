Meghívta Orbánt a belga polgármester a városába, ahol több muszlim él, mint Magyarországon és Szlovákiában együtt

Belgiumban van egy város, Mechelen, amiben állítólag több muszlim él, mint Magyarországon és Szlovákiában együttvéve. Ennek a városnak a polgármestere, Bart Somera szerdán azt mondta, 90 ezer lakosból 20 ezer muszlim él itt, és jól kijönnek egymással az emberek.

Bart Somers az irodájában 2018. február 16-án. Fotó: Tom Nebe/dpa/AFP

Az EUObservernek Bilbaóban az Európai Önkormányzatok és Régiók Tanácsa rendezvényén azt mondta:

„Mi egy nagyon gazdag, biztonságos és szép város vagyunk. Szóval talán Orbán úrnak el kellene látogatnia a városomba, hogy lássa, az együttélés lehetséges.”

A flamand politikus 2016-ban megkapta a Világ Legjobb Polgármestere-díjat a menekültek segítéséért és a bevándorlók integrálásáért végzett munkájáért.

Somers elismerte, hogy Mechelenben is vannak problémák, és azzal sem értett egyet, hogy a határokat teljesen meg kell nyitni, de szerinte a sokszínűség a valóságnak egy olyan szelete, amit támogatnunk kell, nem pedig megbélyegeznünk.

A flamand városban 130 különböző nemzetiség él, minden 2. gyerek külföldi hátterű, de amíg Mechelen 20 éve a gyerekszegénység, bűnözés és munkanélküliség terén az egyik legrosszabb helyen szerepelt országosan, addig ma már a legjobb mutatói vannak – írja a lap.

A polgármester Orbánt és a hasonló populistákat „nyugati szalafistáknak” tartja, akik elutasítják a változást, és kiforgatják az értékeket, hogy falakat építsenek a társadalomban. Somers viszont igyekszik a helyieket is bevonni az integrációba: a menekültek fél éven át hetente közös programon vesznek részt a helyiekkel, akik elmesélik, hogyan működik a város. Itt a bevándorlók a nyelvvel is ismerkedhetnek (mindenkitől elvárják, hogy megtanulják a helyi nyelvet), és fontos az is, hogy emberi kapcsolatokat is kialakítsanak.

A polgármester szerint a baloldal és a jobboldal is igyekszik sztereotipizálni az embereket: a jobboldal bűnözőknek vagy segélyen élőknek, a baloldal pedig áldozatoknak mutatja be a migránsokat.

Az nem kérdés, hogy a migránsmentes övezettel büszkélkedő, etnikai homogenitást őrző magyar miniszterelnök elfogadja-e a meghívást. (EUObserver via Zoom)