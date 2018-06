Lovász László nem lát garanciát arra, hogy megőrizhetik az MTA és a tudományos élet függetlenségét

Csütörtökön derült ki a 2019-es költségvetési tervezetből, hogy az MTA kutatóintézet-hálózatának finanszírozásának nagy része, 20 milliárd forint átkerülne a Palkovics László által vezetett Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz (ITM), ami gyakorlatilag kormányzati kontrollt eredményezne a tudományos intézmények fölött.

A minisztérium közölte, hogy az ITM feladatai közé tartozik annak felügyelete, hogy „egyrészt a hazai forrásokat az intézmények a lehető leghatékonyabban használják fel, másrészt hogy az érintettek az elérhető uniós források teljes körű lehívása érdekében a lehető legjobb konstrukciókra igényeljenek támogatást”.

„Ezért született döntés arról, hogy az állami intézményeknél lévő, kutatásra fordítható, összesen közel 70 milliárd forintnyi forrás allokálását a jövőben az innovációs tárca koordinálja. Így a felsőoktatási intézmények kutatás-fejlesztésre fordítható jelenlegi 29,1 milliárd forintos támogatása, az Országos Tudományos Kutatási Alapprogram 12,7 milliárd forintos teljes költségvetése és a Magyar Tudományos Akadémia kutatásban hasznosuló 28,1 milliárd forintos költségvetési támogatása az ITM egységes koordinációjába kerül” – írta az ITM, ami szerint „az intézmények a jövőben is a korábbiakkal megegyező módon igényelhetnek támogatást különböző projektjeikre, de a kutatási területek prioritásait a források minél hatékonyabb felhasználása érdekében, az egyetemek, az Akadémia és a vállalatok érdekeit szem előtt tartva és összehangoltan kell kijelölni, ezt szolgálja az egy fejezetben történő tervezés is”.

A Magyar Tudományos Akadémia doktoraiból és akadémikusaiból álló Stádium 28 Kör aznap közleményt adott ki arról, hogy „a CEU-ügy után ez újabb súlyos támadás a tudomány autonómiája ellen”.



A hírek szerint az MTA vezetését is hideghuzanyként érte a lépés, ami miatt Lovász László MTA-elnök reggelre rendkívüli elnökségi ülést hívott össze, és felvetődött egy rendkívüli közgyűlés ötlete is. Az ülésen részt vett Palkovics László is.

Lovász László, az MTA elnöke 2014 májusán. Fotó: Botos Tamás/444

Az ülés utáni sajtótájékoztató a Hír Tv szerint feszült, fagyos hangulatú volt. Lovász sajnálatosnak nevezte, hogy a tervezet megjelenése előtt nem egyeztettek az MTA vezetésével, illetve azt mondta, a javaslattervezetben nem látja a garanciákat arra, hogy ezentúl is megőrizhetik az akadémia és a tudományos élet függetlenségét. Erről is kell szólnia a további egyeztetéseknek – mondta.

Palkovics – aki egyébként az MTA tagja is – a Hír TV kérdésere azt mondta: „Nem történik államosítás, nem lesz kevesebb pénze az akadémiának és kontrollálni sem akarja a kormány.” Arra a kérdésre, hogy ha nem akarja kontrollálni, akkor miért csoportosítja át a pénzt, azt mondta:

„Azért, hogy koordinálja valamilyen módon a forrásokat, és hatékonyabban működjön a magyar kulturális kutatásnak a rendszere, de nézzék még meg a törvényt egyénként, abban látszik néhány módosítás.”

Áder János köztársasági elnök (j), Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Palkovics László innovációs és technológiai miniszter az új kormány tagjainak kinevezési ünnepségén a Sándor-palotában 2018. május 18-án. Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

A miniszter a sajtótájékoztatón azt mondta, nem lesz kevesebb pénze az MTA-nak, a kutatásokra továbbra is biztosítani fogják az összeget. Arra a kérdésre, hogyan döntik el, hogy mibe szól bele a kormány az összegek koordinálásakor, azt mondta, erre felállítanak majd egy tudósokból álló bizottságot, amiben nem lesznek politikusok és kormánytagok, és ők fogják eldönteni, a pénzek kinek, hogyan és hova mennek.