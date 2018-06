Diego Costa egyetlen góljával nyert Spanyolország Irán ellen

június 20., 20:00 IRN 0 1 ESP Gól: Costa (54') Sárga lap: V. Amiri (79') Piros lap:

Szerda este az első körben Marokkót 1-0-ra legyőző Irán a Portugáliával 3-3-at játszó, sokkal erősebb Spanyolországgal találkozott az oroszországi Kazánban. Iránnak a győzelem biztos továbbjutást, Spanyolországnak gyakorlatilag kiesést jelentett volna. De ilyesmiről szó sem volt az egész meccs alatt.



Fotó: Benjamin Cremel/AFP

Viszont mielőtt rátérnénk a játékra, említenünk kell a két legfontosabb pillanatot:

1. Piqué madárrá változtatott egy fűcsomót.

2. Isco is megmentett egy kismadarat.

Köszönjük, Spanyolország!

1. félidő: spanyolok a pácban

Az első néhány perc a fehér mezes spanyolok nyomulásával telt, de a 6. percben már Irán jutott el a spanyol tizenhatosig, ahol egy szabadrúgásból beadott labdát kellett kifejelni a kapu elől. A 10. percben a másik oldal jöhetett közeli szabadrúgással, David Silva ívelte be a labdát, ami épphogy elment Piqué feje fölött. A következő 3 percben még két hasonló beívelés volt, de az irániak stabilan védekeztek, ennek ellenére ezután is folyamatosan veszélyben volt a kapujuk, még ha a spanyolok nem is sűrűn jutottak a közelébe.

Egy érdekes pillanat is volt, a mindig finoman szólva határozott fellépésű Ramos itt éppen a bírót ütközte le, aki ezúttal megúszta agyrázkódás nélkül:

De anélkül sem mehetünk el szó nélkül, hogy már megint előkerült valahonnan a vuvuzela, a lelátókról konstans zúgás jött az egész meccs alatt.

A 30. percben újabb nagy fejelgetés indult az iráni kapu szájában, végül David Silva ugrásból lőtte rá közvetlen közelről, de fölé. A 37. percben jött egy iráni szöglet, de a spanyolok kifejelték. Kifejezetten visszafogott, nem túl technikás játékot mutatott a két csapat, Irán szétvédekezte az agyát, szinte nem is támadt, a spanyolok meg nem tudtak átjutni sehogy. A 38. percben volt egy egészen méltatlan jelenet: az iráni kapus, Beiranvand elkezdett színészkedni, mintha Diego Costa rátaposott volna a lábára, pedig a visszajátszásból is látszott, hogy ilyen nem történt.

A félidő végéig, sőt a 3 perces hosszabbítás alatt sem történt említésre méltó (azon kívül, hogy David Silva lövését blokkolta egy iráni védő), a spanyolok pedig kezdhettek aggódni: ha ez így folytatódik, már az is mindegy lehet, mit játszanak Marokkó ellen.

2. félidő: Spanyolország hozza a kötelezőt, de nem többet

A második félidő első percei aggasztóan hasonlítottak az első félidőre, aztán a 49. percben két komoly spanyol helyzet is volt szöglet után, az iráni kapus nagyokat védett, de szerencséje is volt: egy szögletből beívelt labda egy méterre gurult már a gólvonaltól, de egy iráni védő kirúgta, aztán a kapus David Silva távoli lövését ütötte ki, majd a lepattanót a földön fekve ütötte el Vázquez elől.

Az 54. percben végül Diego Costa végre át tudta magát fúrni a védőkön, és miközben az egyik fel akart szabadítani, rárúgta Costa térdére a labdát, onnan pedig bepattant az iráni hálóba.

A gól után lehetőségeihez mérten Irán is elkezdett támadni, a 60. percben Taremi jutott közel a spanyol kapuhoz, de melléfejelte. A 62. percben Irán nagy nehezen begyötörte a labdát a kapuba, rögtön hatalmas ünneplésbe kezdtek a pályára berohanó stábbal, eltelt egy kis idő, mire észrevették, hogy a partjelző lest intett. Jött a videobíró, és kiderült, hogy tényleg les volt.

Irán mindenesetre folytatta az ostromot, bár rögtön megint lesre futottak, a spanyolok pedig igyekeztek kihasználni, hogy egy kicsit fellazult az iráni védelem. A 68. percben Iniesta vette át a beadást, majd az alapvonalról visszagurította, de csak egy iráni volt ott, aki kivágta a labdát szögletre. Ebből sikerült beadni, de a kapu előtt egy méterrel hatalmas tumultus, taposás és egy kezezésgyanús fetrengés alakult ki, de gól ebből sem lett.

Diego Costa a gól után Fotó: Roman Krucsinyin/AFP

20 perccel a rendes játékidő vége előtt Iniestát Koke váltotta a pályán. A 74. percben két iráni futhatott fel egy jónak tűnő beadásra, de végül nem érték el a labdát. Rögtön utána az ő tizenhatosuk elől jöhetett egy spanyol szabadrúgás, Isco lőtte a labdát a sorfalból felugró egyik védő fejébe. A 81. percben megint ő jött, átcselezte magát a tizenhatoson, lepasszolta, visszakapta, aztán magától felborult. A 82. percben az iráni kicselezte Piquét, és nagyon szépen beadta Tareminek, aki közelről fejelte a spanyol kapu fölé a labdát.

Ezután már csak a spanyolok támadgattak, de a rendes játékidő végéig sikertelenül. Aztán jött a 4 perc hosszabbítás egy említésre sem méltó spanyol szabadrúgással és egy gyenge iráni beadással, majd az utolsó percben történt valami nagyon furcsa: az irániak bedobáshoz jutottak a spanyolok térfelén, odaállt Mohammadi, mutatták neki, hogy dobjon nagyot, erre elkezdte csókolgatni a labdát, az ég felé mutatott, közben ment az idő, aztán végül nekilendült, megpróbált egy szaltós bedobást, de a bíró mutatta, hogy dobjon rendesen. Erre végül odadobta a tőle öt méterre lévő csapatársának.

Ezzel ment el az utolsó perc, és jött a sípszó. Portugália és Spanyolország továbbra is fej-fej mellett 4-4 ponttal, Irán a harmadik 3 ponttal, így nekik kötelező a portugálok elleni győzelem, Marokkó pedig nullával már ki is esett, Egyiptom és Szaúd-Arábia után.