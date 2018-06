Palkovics: Nem közeledtek az álláspontok

Palkovics László innovációs és technológiai miniszter beszédet mond a Figyelõ címû hetilap Távol még a trendforduló az ingatlanpiacon címû konferenciáján 2018. június 6-án Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

A CEU-ügyben is hónapokon át tárgyalgató Palkovics Lászlót ismét tárgyalóasztalhoz ültették, ezúttal a tudományos akadémia miatt, és az eredmény is pont ugyanúgy alakult, mint az oktatáspolitika tavalyi sikersztorija során. A korábbi államtitkár, ma már „innovációs miniszter” az InfoRádiónak ismerte el, hogy tárgyaltak Lovász Lászlóval, az akadémia elnökével, de sajnos „nem közeledtek az álláspontok.”



Ebben persze semmi meglepő nincs, mert az akadémia ügye épp úgy politikai, mint a CEU ügye volt, azaz a döntésnek nincsenek szakmai szempontjai, így Palkovics ha akarna se dönthetne róla, mivel az a miniszterelnök hatásköre - a miniszterelnök pedig épp hétfőn mondta el a több mint 1 éves CEU-üggyel kapcsolatban, hogy még nem döntött róla, mert „jó döntéshez idő kell.”

A kormány most arra készül, hogy az MTA 40 milliárdos költségvetéséből 28-at magához, pontosabban Palkovics tárcájához vonjon, és ezzel megkösse az intézmény kutatási szabadságát. Nem csoda ha nem közeledtek az álláspontok.

Palkovics azt is mondta még, hogy „senki nem akar egyébként elvenni senkitől semmit”, csak „a rendelkezésre álló forrásokat próbálljuk fókuszálni, a kiválóságok támogatása megmarad, az innováció- és az alapkutatás támogatását viszont szét kell választani”. Szerinte Lovásszal „az elvilekben egyetértünk, csak a megoldásokban nem.”

A miniszter szerint folytatódnak a tárgyalások. Palkovics valószínűleg most is hosszan tartó tárgyalásra rendezkedhet be, mert a CEU-ügyből kiindulva Orbán ezt sem holnap fogja eldönteni. (InfoRádió)