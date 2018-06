Ugyan szóljon már valaki a Dancsó Péternek, hogy lője ki ezt a cikket a Facebookjára, legyen olyan szíves!

Sziasztok! Többen kérdeztétek, mi a Véleményem az influenszerekről.



Úgy látszik, a popzene nem elhalkul, hanem feliratkozott a legnagyobb Youtube-csatornákra.

Nem minden a kattintás , az egészet tönkretette a PÉNZ és az AdBlock!

Reakciócikk a reakcióvideókra.



Messziről kezdem. Az egyik kedvenc South Park-részemben, a 2003-as Keresztény rockban Cartman fogadásból alapít egy Hit+1 nevű keresztényrock-zenekart, és úgy ír számokat, hogy szerelmes dalokban a „bébi” helyett „Jézus”-t énekel. Ezzel meg is hackeli a kortárs keresztény popkultúrát, óriási közönségsikerré válik, és a terve, hogy fogadásból platinalemezes lesz, csak azért nem jön be, mert kiderül, hogy ebben a műfajban csak bíborlemezes lehet (legfeljebb dupla bíboros).



Napjainkban valami hasonló történik a popzenében, csak nem a hitre, hanem az internetre optimalizálva. És most nem arra gondolok, hogy Katy Perry tavaly telerakta mémekkel a klipjét.

Hanem arra, hogy az előadók egyre inkább a Youtube-ra/youtuberekre kezdenek építeni a 15 éve még csak az MTV-n (a nemzetközin, nem az állampártin) vagy a néhai Viván terjesztett klipekkel ellentétben, az influenszerek pedig egymásra influálva terjesztik ezt a fajta influenzát.

„Minden bulim egy nagy show, leszek a haverod Dancsó”

Rég elmúlt már a régi szép idő, amikor még a csak formálódó marketinggépezetben egy DIY-technikákkal operáló tiszaújvárosi szmoktor doktor is feljuthatott a csúcsra. A nagy versenyben már megjelent a lájkkartellezés, influenszerkollabot vloggercameo követ: Pixa új klipjében Szabyestet rabolják el, az – RTM rapbirodalmából feltört – AK26 klipjében pedig Pixa lök be valakit a medencébe a saját klipjét hirdető pólóban. Ő egyébként az influenszereknek szánt köszönetekkel sem fukarkodik:

Sőt, mostanában már nemcsak vizuálisan, hanem már eleve a dalszövegekben is örökre megőrzik az utókornak az adott időszak népszerű influenszereit. Csak ebből a hónapból itt van például az AK26 legutóbbi klipje:

Már másnap jött a reakció a hatalmas táborral rendelkező Dancsó Pétertől, aki még azzal is viccelt, hogy nyilván a feliratkozsóit akarják.

Idén ez már nem az első, és nem is a második reakcióvideó, amit Hiro kiprovokált Dancsóból. Hogy melyikük táncol úgy, ahogy a másik fütyül, azt döntsék el a nézők!

„És rólunk beszél a környék majd és a Dancsó Péter”

Vagy ott van például Dorina, aki a Buli buli és a Bulizási után 19-re lapot húzott, és kijött a Bulickolás című nyári slágerrel, amiben nem csak a szövegben, de pólókon is felbukkan Dancsó Péter, aki már korábban „ráfüggött Dorina zenéjére”, és „együtt bulizott Dorinával”.

„Majd rólad szólnak a hírek, veled van tele a Dancsó”

A jelenség persze nem vadonatúj, már az akkori legnézettebb vlogger, Herby is rappelt előre egyeztetve Dancsóról, akivel aztán közös videót is készített. Most viszont egyre sűrűbben és tervezettebben jönnek a hasonló együttműködések – a Youtube már nemcsak az egyik közvetítője lett a popzenének, hanem a legfőbb formálója, sőt a témája is.

Nem csodálkoznék, ha ezek közül valamelyik rövidesen meg is valósulna:



Kis Grofó megénekli Magyarósi Csaba ebédjét.

A Tankcsapda Dabltyről rockol az új lépője dropján.

Lil G x Nemazalány: Zvolenszki Zoltán.

A Wellhello dalban örökíti meg Károly herceg „balesetét”.

Pribelszki Norbi x trapboi x Realecta – #huszasvideo.

Childish Gambino leviszi a kulcsi telekre Dobány Sándor nyugdíjast.

Köszönöm a figyelmet, ez volt az Én Véleményem az influenszerekről. (Legyen szíves, valaki reblogolja, hogy lássa a Dancsó, mert engem nem követ! Köszi.)

