Guga unboxingolja az élet értelmét

Hazánk jelentős problémái közé szokás sorolni Budapest és vidék kettészakadását, amelynek részproblémája, hogy a fővárosiak lövésünk sincs arról, milyen az élet vidéken, és kábé ugyanez igaz fordítva is. Hiába a viszonylag kis távolságok, hiába a sok autópálya, hiába az országot behálózó állami vasút, a különböző térségekben élő magyar embereket állítólag világok választják el egymástól. Például Vanyarcon nem tudják, hol található a legjobb pesti vegán lecsós, a Népszínház utcaiaknak meg lövésük sincs, hogy merre laknak Vanyarcon Gézáék.



A jó hír, hogy rábukkantunk egy magyar youtube-csatornára, ami mellbevágó hitelességgel, bogaras precizitással számol be egy Nógrád megyei család életéről. Itt a lehetőség, hogy a Körúton belül hiteles és egyben minőségi vidéki tartalomhoz juthassunk, úgy, hogy közben ki sem kell fordulnunk a babzsákfotelunkból.



Zvolenszki Zoltán

Zvolenszki Zoltán – becenevén: Guga – láncfűrész-mániás, informatikai szakember, húsipari dolgozó, ötvenes évei elején járó bánki lakos 10 éve tölt fel a Youtube-ra videókat, amikben naplószerűen és elképesztően szórakoztatóan számol be a hétköznapjairól, evésről, ivásról, vásárlásról, közlekedésről, családról, munkáról, tehát mindenről, ami értelmet ad az életnek.



A csatorna fontos szereplője még Levente, a nagyobb fiú, Bendzsó, a kisebbik fiú, aki saját csatornát is vezet, Anya, illetve egy Fuxtec 6150 láncfűrész, egy UAZ 452 gépjármű és Kalapácsfejű, a macska.



Guga csatornájának titka a teljes önazonosság. Minden megjátszás nélkül teríti ki élete lapjait, hibáit, csetléseit-botlásait, majd röhögve, de alaposan boncolgatja, elemzi a történéseket és saját magát is. Ösztönös tehetséggel egyszerre képes forradalmasítani a létező legtartalmatlanabb és legfajsúlyosabb youtube-os formátumokat is. Vegyünk csak két példát a grandiózus életműből!



Tartozik hozzám egy UAZ

A „Hogyan kerültem börtönbe” című 2016-os bejegyzés egyszerre egy úgynevezett unboxing, vagy kicsomagolós videó és egyszerre egy autóba beülős, kitárulkozós-dumálós vlog. Egyfajta elviszlek magammal, D. Tóth Kriszta nélkül, egy álló UAZ-ban. Ebben eredetileg a szerző azt ígéri, hogy bemutatja zsírúj, kincsvadászathoz rendelt mágnesét. Mint a videóból kiderül, az eszköz használata a gyakorlatban úgy néz ki, hogy a mágneshorgász egy erős zsinórra ráerősített mágnest dob be az élővízbe, és a meder alján végighúzva összegyűjti a beesett fémtárgyakat. Zoltánnak a túlságosan erősen körberagasztott dobozt nem sikerül felnyitnia, az unboxing elmarad. Ehelyett elmeséli, milyen függőségekkel küzdött és küzd a mai napig, hogyan került túlzottan is szoros kapcsolatba az alkohollal.

Elmeséli, hogyan rakta ki kiskamasz korában az apja, majd az anyja is, hogyan zaklatta a mostohaanyja, hogyan keveredett komikus bűncselekményekbe, például hagyma- és bográcsospörkölt-lopási ügybe, és hogyan lett pár hónap börtön a fiatalkori tévelygések végállomása. Videóinak a váratlan közjátékok adnak egyedi ízt. Ilyen, amikor az ominózus videóban meséjét megszakítva, váratlanul szerelmet vall az imádott tárgyainak, a UAZ 452-nek és a FuXtec 6150-as láncfűrésznek.



„UAZ, UAZ, végre van egy UAZ-om, banyek, banyek! Végre van egy UAZ-om! Ó, de jó, végre! Hozzám tartozik. Tartozik hozzám egy UAZ. Van egy Fuxtec 6150-em. Érted, az ember, így tájékozódás szempontjából tudja, hogy hova tartozik. UAZ 452, Fuxtec 6150. Lassan kezdem felépíteni az életemet, ötven évesen.”

Biorobotot csináltak belőlem

Talán a fentinél is fontosabb videó, amiben Zvolenszki Zoltán keserves hollandiai vendégmunkájáról számol be. Ez egyébként alegnézettebb videója is, alighanem hasznos információs anyag mindenkinek, aki hollandiai húsipari munkára készül. A vlogger állítása szerint semmi keresnivalója sincs már Nógrád megyében. „Nincs ott senki”, és a munka, ami van, nyomorúságosan keveset fizet. „Napi tíz-tizenkét óra munka ötszáz forintos órabérrel, bejelentés nélkül.”



Ezzel szemben a holland marhavágóhídon 450 ezer forintnyi eurót keres, de cserébe embertelen körülményeket kell elviselnie: „Ehhez tényleg rohadt keménynek kell lenni.”



A magyar húsipari munkás feladata, hogy a szalag mellett állva láncfűrésszel elvágja a marha alsó öt bordacsontját. Ezt csinálja óráról órára, napról napra, hónapról hónapra. „Kurva kemény tempó van, egy pillanatra sincs megállás. Biorobotot csináltak belőlem. Volt olyan, aki az első két órát ledolgozta, majd visszaszállt az autójába, és elment haza Magyarországra.”



A hidegtől fájnak az ízületei, és a ráhűlő verejtéktől újra és újra betegséggel küzd, ráadásul munka után sem tud pihenni, ugyanis a munkaközvetítő ügynökség hat munkást zsúfol be egy pár négyzetméteres bungalóba, a szobatársa egy kegyetlenül fingós erdélyi munkás, aki tovább fokozza Guga szenvedéseit.



„Tájékozódás, nyelvtudás és tapasztalat nélkül kurvára meg lehet szívni.”



Itt csupán két remek videót érintettünk. Képzeljék el milyen izgalmakat, drámákat és kacagtató pillanatokat tartogathat a további több, mint 1100 darabból álló életmű.



