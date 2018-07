Orbán és Polt mellett mostantól Szijjártó Pétert is a TEK védi

Orbán Viktor aláírásával jelent meg egy módosítás a Magyar Közlönyben, mely szerint a védett személyek és kijelölt létesítmények védelméről szóló kormányrendelet átalakul, és a jövőben már a külügyminiszter védelmét is a Terrorelhárítási Központ intézi. Eddig a TEK a miniszterelnök és a legfőbb ügyész állandó védelméért felelt, illetve szükség esetén Orbán Viktor és Polt Péter családjának védelmét is ellátták. Most ebbe a szűk körbe került be Szijjártó Péter.

Az új feladatok mellé további költségvetési forrásokat is rendelt a miniszterelnök: az idei évre 504 millió forintot, míg jövőre 641,8 millió forinttal dobták meg a terrorelhárítók költségvetését.