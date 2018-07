Kihozták a hatodik gyereket is a barlangból

Hivatalosan is megerősítették az újságírói értesüléseket: újabb gyereket sikerült kimenteni a thai barlangból. A hírt az az újságíró reppentette fel, aki az ötödik fiú kimentéséről is pontos információval szolgált. Az eredeti szervek szerint úgy volt, hogy a helyszínt meglátogatja a thai miniszterelnök, de egyelőre a közelben lévő településen várakozik, hogy ne zavarja meg a mentést és a gyerek kórházba szállítását. A fiút a helyszínen felállított átmeneti kórházba vitték kivizsgálásra, egy mentőhelikopter is érkezett, valószínűleg azzal szállítják majd át a Chiang Rai-i kórházba.

(via Guardian)