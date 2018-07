A kormánypárti támadóék, Gulyás Gergely, Németh Szilárd és Kocsis Máté odalépnek a kamupártoknak, amelyek valószínűleg 2022-ben is úgy folytathatják, mint eddig

A Korrupció blogon jelent meg a Transparency International jogi igazgatójának, Ligeti Miklósnak a rövid elemzése az „Egyes választásokkal kapcsolatos törvények módosításáról” nevű jogszabályról.

A Gulyás Gergely (Fidesz),



Dr. Bajkai István (Fidesz),



Dr. Zsigmond Barna Pál (Fidesz),



Kocsis Máté (Fidesz),



és Németh Szilárd István (Fidesz)



által jegyzett módosítás közvetve a kamupártokról is szól.

A Fidesz még a 2014-es választások előtt alakította át a kampányfinanszírozás rendszerét. Ennek eredményeként az elmúlt két országgyűlési választáson feltűnt több olyan csoport, akik felvették az államtól a kampányra szánt százmilliókat-milliárdokat, aztán érdemben nem kampányoltak, országosan is alig néhány tucat szavazatot szereztek, majd hiába volt rá szabály, hogy bizonyos eredmény alatt vissza kell fizetniük a felvett közpénzt, eltűntek a hatóságok elől. Ezzel egyfelől súlyos kárt okoztak az adófizetőknek, másrészt a tevékenységük azért nem jött rosszul a Fidesznek. Idén volt például olyan település, ahol az ellenzéki választópolgároknak 31 jelölt közül kellett volna kiválasztani az esélyest. 2014-ben két olyan egyéni választókerület is volt, ahol a Fidesz valószínűleg a törpepártoknak köszönhetően tudott nyerni.

Hogy miért és hogyan éri meg kamupártot csinálni, arról itt írtunk részletesen még 2014-ben, itt pedig arról, mennyibe kerültek ezek a formációk egy-egy szavazatra vetítve.

Persze mikor a 2014-es országgyűlési választás után kiderült, hogy milyen csúnyán vissza lehet élni a rendszerrel, az állam azonnal lépett. Már 2014 őszén kiderült, hogy a pártok és alapítóik egy része a választások után - a pénzzel együtt - eltűnt. Ez után felpörögtek az események, 2015 tavaszán több kamupárt ellen is feljelentét tett az ÁSZ. Itt viszont mintha egy picit megakadt volna a dolog, 2017 nyarán még mindig tartott a nyomozás, illetve volt, ahol az ügyészség inkább megszüntette a vizsgálódást.

Ebben a helyzetben a mostani módosítás, legalább is Ligeti elemzése szerint, nem fog gátat szabni a kamupártoknak. Lényegében az történik, hogy most már az egyéni képviselőjelölteken is be lehet hajtani a lenyúlt pénzt, de ez csak a valódi politikai szervezeteket fogja érinteni, a teljesen fantomizálódó kamupártokat kevésbé, hiszen ők, legalább is részben, eddig is kicsúsztak a hatóságok kezei közül. Nincs ok feltételezni, ha a kamupártok alapítói / vezetői el tudták kerülni a felelősségre vonást az elmúlt években, akkor majd a képviselőjelölteket viszont pont mind elkapja majd az ügyészség. A másik fontos módosítás, hogy ezentúl nem kaphat támogatást olyan párt, ami korábban nem teljesítette a visszafizetési kötelezettségét, vagy olyan tisztviselője van, aki korábban nem teljesített. Erről sem látszik elsőre, hogy ne lehet kijátszani, hiszen főleg új pártot kell hozzá alapítani, ami nem kimondottan nehéz.

Ligeti felveti, hogy talán egy kincstári kártya bevezetésével, amire a támogatás érkezik, és amiről a kampányköltségeket fizetni lehet, jobban követhető volna, mire megy a pénz, és nehezebb lenne a csalás, de ilyesmi nem szerepel a módosítóban.