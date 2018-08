Bajnokok Ligája-főtáblát ígértek, ehhez képest 316. a Fradi az európai csapatok listáján

Ma a Fradi-stadionban Bajnokok Ligája-selejtező meccs lesz, rájátszás, egyetlen lépés a főtáblától. Apró hiba, hogy nem a Ferencváros játszik a saját pályáján, hanem a Videoton, pedig a legmagasabb szinten szőtt tervek másról szóltak.

„Fradika kell, Fradika nélkül nincsen magyar futball. A Fradit gatyába kell rázni. Kubatov Gábor elnök úrnak vannak is erre nézve tervei, meg is állapodtunk néhány dologban. Hiszek abban, hogy másfél-két éven belül a Fradi ismét nemzetközileg jegyzett, komoly, nagy klub lehet majd.” Orbán Viktor, 2011.

A nemzetközileg jegyzett, komoly, nagy klub jelenleg 316. az európai ranglistán, közvetlenül előtte van

a lichtensteini Vadúz, 307.

az andorrai Santa Coloma, 308.

a gibraltári Lincoln Red Imps, 309.

az ész Levadia, 310.

a moldáv Milsami Orhei, 311.

az izlandi Stjarnan, 312.

a máltai Birkirkara, 313.

a grúz Dila Gori, 314.

az örmény Alashkert, 315.

És utánuk a Fradi, amelyik 2014 óta rendre megpróbálja a nemzetközi kupaszereplést, és olyan kínosan szerepel, hogy a 316. helyet csípi meg.

Mindezt úgy, hogy Kubatov Gábor klubelnök 2016-ban például arról beszélt, hogy ha a Fradi akkori, 3,1-3,4 milliárdos költségvetését sikerülne 4,5-5 milliárdra feltornázni, akkor meglesz a Bajnokok Ligája főtábla. A szinte államosított magyar fociban megugrották a Kubatov által kívánatosnak tartott szintet anyagilag, tavaly a Fradit működtető cég bevétele meghaladta az 5,3 milliárd forintot (évente nagyjából egymilliárddal több pénzt terelnek a Fradihoz).

Szerhij Rebrov és Orosz Pál Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

Ezzel minden idők legnagyobb költségevtésű magyar csapat lett a Fradi, még a másik kiválasztott, és pénzben fürdetett csapatot, a Videotont is megelőzve. Csakhogy ennyiből pénzből a Fradi nemhogy a Bajnokok Ligájába nem jutott be, de a magyar bajnokságot és a kupát sem sikerült megnyernie az előző szezonban. Az elvileg könnyebb sikert ígérő Európa-liga selejtezőjéből pedig most nyáron az első adandó alkalommal kiesett a Fradi. Öt próbálkozásból egyszer sem sikerült elérni nemhogy a főtáblát, de legalább a harmadik selejtezőkört.

Pedig Orosz Pál, a ferencvárosi labdarúgócsapat vezérigazgatója tavaly biztosra ígérte legalább az Európa-liga főtáblát, mert olyan jól sikerültek az átigazolások. Mármint azután, hogy szokás szerint nagyon hamar kiesett a Fradi a nemzetközi kupából. Ezzel az Orosz által hihetetlen erősnek mondott játékoskerettel - amivel szerint még bravúr sem kell majd az Európa-liga főtáblához - a magyar bajnokságot sem sikerült megnyernie a Fradinak.

A magyar csapatok közül anyagilag legjobban felpumpált Fradinak 2014 óta egyetlen magyar bajnoki címet sikerült csak nyernie, három Magyar-kupát tehették még a vitrinbe. Nemzetközi szinten nulla előrelépés, számos érthetetlenül rossz igazolás, olyanok szerződtettek, akik semmit sem segíttettek a nemzetközi kupákban, és fél vagy egy év után már meg is szabadultak tőlük, a csapatépítés szempontjából érthetetlen döntések (fél évre kölcsönvették Kleinheislert és Nagy Dominiket, akik mire beépültek volna a csapatba, már vissza is rendelte őket a klubjuk), közben a vezetőség a végsőkig ragaszkodott az Európában rendre beégő, de itthon is csak egy jó idényt felmutató Thomas Doll vezetőedzőhöz.

A megoldás az lett, hogy Thomas Dollt elküldték, Orosz Pál vezérigazgató karcolás nélkül megúszta. Annyiban korrigált, hogy a beígért biztos Európa-ligás főtábla helyett azt mondta most nyáron, hogy már lehetetlen bejutni a csoportkörbe, ezért ki kell lobizni az UEFA-nál, hogy emeljék meg a létszámot, hátha akkor sikerül, ami sokkal kisebb költségvetésű csapatoknak simán összejön.

A süketelelés azután lett különösen kínos, hogy az új NER-kedvenc csapat, az anyagilag szintén felpumpált Videoton közben évről évre lépett egyet a nemzetközi kupákban, találtak egy megfelelő edzőt, nyáron nem cserélték le a fél csapatot, hanem úgy tudtak kiállni a nemzetközi kupameccsekre, hogy az előző szezonban bejáratott alapcsapat lépett pályára, miközben a Fradinál mindig arra hivatkoztak, hogy az új játékosok még nem épültek be a csapatba a rövid felkészülés alatt, de majd jövőre.

Orosz Pál ma sajtótájékoztatón mutatta be az európai rangsorban 316. Ferencváros új vezetőedzőjét, az ukrán Szerhij Rebrovot. A korábbi kiváló játékos edzői karrierje ígéretesen indult a Dinamo Kijevnél, az arab kalandja nem jött össze, meglátjuk, mire jut a magyar futballközegben.

Kubatov Gábor klubelnök látványosan eltűnt a szokásos európai kupakudarc óta, a mai sajtótájékoztatón sem volt ott. Ahogy mi sem, mert nem mehettünk be. Az MTI-ben ugyan nyilvánosnak volt hirdetve a rendezvény, de amikor megérkeztünk, kiderült, hogy csak meghívottak vehetnek részt a Ritzben. Márpedig a 444-et a Ferencváros nem hívta meg. Amikor a stadionba nem kaptunk akkreditációt az egyik bajnokira, annyit válaszoltak, hogy az „az FTC, mint az adott esemény szervezője, fenntartja a jogot arra, hogy minden olyan akkreditációs kérelmet – indoklás nélkül - elutasítson, amelynek benyújtója korábban a klub hírnevét, üzleti és egyéb érdekeit sértő tartalmat tett közzé, osztott meg.” Ezek szerint nemcsak a stadionba nem mehetünk be. Amikor annak idején megkérdeztük, hogy milyen cikkekre sértődött meg a Ferencváros, amivel sértettük a klub hírnevét, üzleti vagy egyéb eredményeit, arra nem kaptunk választ. Lehet, nem kellett volna beszámolni a nemzetközi kupakudarcokról vagy a Groupama Arénában megtörtént késelésről és a lincselésről.

Így kérdezni sem tudtunk arról, hogy a világ pénzét feleslegesen elköltő Fradinál a vezetőség felelőssége nem került-e elő. Orosztól annyit kérdeztek, hogy mit szól a Videoton sikeréhez. A székesfehérvári csapat az Európa-liga főtáblát már biztosan elérte (ez ugye az a szint, amihez Orosz szerint a Fradinak bravúr sem kellene, illetve, amit később úgy korrigált, hogy lehetetlen elérni). A vezérigazgató annyit mondott, hogy „minden magyar fociszurkoló nagyon örül a Videoton sikerének”.

Szerinte egyébként csak pozitívan lehet visszagondolni a Fradit 2013 vége óta irányító Thomas Doll-korszakára, de „természetesen voltak olyan árnyoldalai, ami miatt itt ülünk”.