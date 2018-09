Csak hét percet kapott Orbán Viktor

Amikor Magyarországról vitáznak az Európai Parlament plenáris ülésén, olyankor Orbán Viktor rendszeresen személyesen is megjelenik, és érvel kormánya mellett. 2011 óta számos ilyen alkalom volt, és eddig mindig elég tág teret kapott mondandójának kifejtésére.

Jellemzően a vita elején 20 percig beszélhetett, és a viták végén is reagálhatott a felszólalásokra. Orbán most is bejelentkezett, hogy szeretne jövő kedden felszólalni a Sargentini-jelentésről szóló vitán. Szerdán arról szavaznak az EP-ben, hogy megindítsák-e a Magyarország elleni eljárást a jogállamiság rendszerszintű leépülése miatt.

Mivel Orbán nem EP-képviselő, ezért felszólalásait előre engedélyeztetnie kell az EP napirendjét összeállító testülettel, az elnökök értekezletével. E csoportban az EP frakcióinak az elnökei vannak.