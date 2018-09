337 év után lett új főnöke az egyik legősibb skót klánnak

John Michael Baillie-Hamilton Buchanan hivatalosan is a Buchanan-klán főnöke lett, miután jogosultságát elismerte a heraldikai hivatal vezetője (Lord Lyon King of Arms). Ezzel a klánnak 1681 után lett újra főnöke: akkor halt meg ugyanis a most kinevezett vezető őse, John Buchanan.



Buchanan a közeli Cambusmore-birtokot vezeti, és a jövőben jár majd neki 'A Buchanan' megnevezés. Mint elmondta, megtisztelve és nagyon büszkén fogadta a hírt, hogy jóváhagyták a főnökségét. Mint elmondta, a klán az elmúlt évszázadokban is tevékeny volt, élénk közösségük van ma is, ugyanakkor mivel a néhai John Buchanannak nem volt fia, 1681-ben főnök nélkül maradtak.

Beszélt arról is, hogy hosszú út volt, mire sikerült bizonyítania a rokonságát az egykori klánvezérrel: 20 évvel ezelőtt jelezték elsőnek a heraldikai hivatalnak, hogy jogosult lehet a főnöki címre, azóta pedig családfa-kutatások sorára volt szükség. Nagy szerepe volt a mostani kinevezésben a klán egy másik tagjának, Hugh Peskettnek, aki 1370-ig vezette vissza Buchanan családfáját, majd több mint 300 dokumentum segítségével igazolták, hogy jogosan tart igényt a posztra.

Peskett ötven évvel ezelőtt kezdett el családfák kutatásával foglalkozni, amikor nagyanyja rábeszélte, hogy keresse meg a klán jogszerinti főnökét. Azóta többek között ő volt az is, hogy Ronald Reagan ír felmenőit megtalálta.

A Buchanan-klánt a 11. századig vezetik vissza, ekkor kapott a család egyik őse földet szolgálataiért cserébe, és ekkor telepedtek le. Ma világszerte rengeteg Buchanan él, Nagy-Britannián kívül az Egyesült Államokban, Ausztráliában és Kanadában is találni klántagokat. Egy klánfőnök amúgy ma már elsősorban nem háborúkat vív rivális klánok ellen, inkább a közösséget kell egybetartania, illetve ápoltatnia a hagyományokat. (BBC)