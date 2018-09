Putyin saját maga tüntette ki a hírszerzőt, aki a britek szerint megmérgezte Szkripalékat

Mint arról mi is folyamatosan tudósítunk,

a Scotland Yard és a brit ügyészség két álnevet használó orosz férfit, Ruszlan Bosirovot és Alekszandr Petrovot gyanúsítja Szergej Szkripal egykori orosz-brit kettős ügynök és lánya megmérgezésével.



Szkripalék túlélték, de egy 44 éves, háromgyermekes nő, Dawn Sturgess, aki véletlenül érintkezett csak a méreggel, meghalt. Ezért a két férfit gyilkossággal is gyanúsítják.



A brit hatóságok szerint a két orosz a GRU aktív ügynöke,



de ezt az orosz kormány tagadta. Sőt, az állami propagandagépezet előkereste a két férfit, és úgy mutatta be őket, mint akik érdeklődő turistaként azért látogattak el Salisbury-be két egymást követő napon, mert a helyi templom nagyon magas tornyára és toronyórára voltak kíváncsiak.



Ebbe a direkt nevetséges, de figyelemelterelésnek kiváló hazugságba Putyin személyesen is beleállt.



A brit hadsereg vegyvédelmi alakulatai a Szergej Szkripal elleni merénylet után nyomokat gyűjtenek. Fotó: ADRIAN DENNIS/AFP

A Bellingcat azonban kiderítette, hogy

Putyin maga is találkozott már az egyik „turistával”, amikor átadta neki a legmagasabb állami kitüntetést, az Oroszországi Föderáció Hőse címet, a hírszerzői munkájáért.

A titkosszolgálati ügyekre specializálódott Bellingcat eddig is sorra hozta a bizonyítékokat arra, hogy ez a két ember az orosz külföldi hírszerzésnek, a GRU-nak dolgozik. Új cikkükben azonban az egyiküket, a Ruslan Bosirov álnevűt már be is tudták azonosítani:

a neve Anatolij Csepiga, és ezredesi rangban szolgál a GRU-nál.

Ruszlan Bosirov az orosz állami tévében arról beszél, hogy ő csak turistaként járt Salisbury-ben Fotó: Sputnik

Kevéssé meglepő módon szinte semmilyen elérhető adatbázisban nem találták Bosirov adatait, ezért másik oldalról közelítettek. Körbekérdeztek, hogy melyik iskolában képzik ki ilyen az ilyen műveletekre az ügynököket. Titkosszolgálati forrásaik megneveztek egy akadémiát, az újságírók rámentek az évkönyvekre, hiszen a gyanúsított korát már korábban kiderítették. De így sem nagyon találtak senkit, aki hasonlítana a két ügynökre, míg végül az egyik évkönyvben találtak egyetlen képet, amelyen egy Bosirovra hasonlító férfi látható. Ez még önmagában nem bizonyíték semmire, de volt itt egy nyom. A kép alá persze nem írták oda a neveket, de azzal eldicsekedtek, hogy a csoportképen hét olyan ember látható, aki kiérdemelte az Oroszországi Föderáció Hőse kitüntetést.

Ezek után hosszasan keresték három kifejezés metszéspontjait: a hírszerzőket képző akadémia nevét, a kép helyszínét (Csecsenföld) és a kitüntetés nevét ütötték be több keresőbe, és végül ezek segítségével ráakadtak egy állami honlap eldugott zugába, ahol beszámolnak egy bizonyos Anatolij Csepiga ezredes kitüntetéséről. Ezután már az ő nevére kerestek, de mit ad Isten, nem találtak semmit, pedig hát aki ezt a kitüntetést megkapja, annak hivatalosan valóban hőstettet kellett végrehajtania, és a haza nagyjai között kellene ünnepelni.

Az egyetlen magyarázat, hogy Anatolij Csepiga ezredes nem a nyilvánosság előtt végzi a munkáját. Nem is találtak róla egyetlen fotót sem, találtak viszont egy telefonszámot, amely mellett csak egy szám állt: 20662. Ami a védelmi minisztériumon belül a Szpecnaz azonosítója.

A Szpecnaz a GRU különleges műveleti alakulata, ha tetszik, elitkommandója.

A nyomozás akkor ért célt, amikor a Bellingcat megszerezte Anatolij Csepiga adatlapját az útlevél-nyilvántartásból, amelyen szerepelt a fényképe is:

Balról jobbra: Anatolij Csepiga útlevélképe 2003; Ruslan Bosirov útlevélképe 2009; Ruslan Bosirov a brit rendőrség körözési képén Fotó: Bellingcat

A BBC azt írja, hogy első körben a brit hatóságok nem kommentálták az azonosítást, de úgy értesült, hogy nem is vitatják.