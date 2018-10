Mészáros Lőrinc cégei 96 milliárd forintos felárral vállalták el a közbeszerzéses munkákat

Egyelőre még van egy kötelezően kitöltendő pontja a közbeszerzési pályázatoknak, amiben a kiíró megjelöli, hogy szerinte mennyit ér a munka, amire jelentkezőt keres.

Például: A Szántód-Kőröshegy és Balatonszentgyörgy közötti vasútvonal korszerűsítésére a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. írt ki pályázatot 2015 végén. Előzetesen úgy számoltak, hogy ez a munka nem lesz olcsó, 55,5 milliárd forintot tettek félre rá. 2016-ban hirdettek eredményt, még a drágánál is sokkal drágább, 72 milliárd forintos ajánlat érkezett egy három cégből álló konzorciumtól, amiben benne volt Mészáros Lőrinc cége, az R-Kord, a SWIETELSKY Vasúttechnika (aminek a vezetője ekkor még Homlok Zsolt volt, Mészáros Lőrinc későbbi veje) és a V-Híd Zrt., ami mostanra már beleolvadt az R-Kordba.

Lehetett volna az is, van rá példa bőven, hogy a pályázat kiírója eredménytelennek minősíti a tendert, arra hivatkozva, hogy egyszerűen nincs annyi pénze, mint amennyiért elvégeznék a munkát. Itt nem ez történt, a kormányzat lépett, megjelent gyorsan egy határozat, hogy az EU-támogatását is élvező projekt keretét 53 milliárd forintról 72,4 milliárdra emelik.

Számos hasonló eset volt az elmúlt években, amikor Mészáros Lőrinc valamelyik érdekeltsége az eredetileg tervezettnél jóval magasabb ajánlattal jelentkezett be egy pályázatra, valódi árverseny nem alakult ki, és mintha egy feneketlen zsákról lenne szó, meg is kapta a megbízást. Összeszedtük, mennyi plusz jött így össze a legismertebb Mészáros-közpénzszivattyúknak.

M & M

A klasszikus, a közpénztenger anyahajója, a Mészáros és Mészáros Kft. Ezt a céget a NER már akkor nagypályás szereplővé fújta fel, amikor még Simicska Lajos vezényelte le a nagy tendereket, ráadásul nemcsak a bevétele lett óriási, jelentős hasznot is hozott:

2013: 9,7 milliárd forint bevétel, 1,5 milliárd forint adózott nyereség.



2014: 9,8 milliárd forint bevétel, 1,8 milliárd forint adózott nyereség.

2015: 20,7 milliárd forint bevétel, 3,7 milliárd forint adózott nyereség.

2016: 9,2 milliárd forint bevétel, 1,7 milliárd forint adózott nyereség.

2017: 19,7 milliárd forint bevétel, 3,7 milliárd forint adózott nyereség.

Azt tehát nem lehet állítani, hogy Mészáros alig keresne az elnyert munkákon. A közbeszerzési kiírásokban szereplő eredeti ár - amit állami és/vagy uniós forrásokból finanszíroznak - nem valami olyasmi, ami Mészáros cégeinél korlátot jelent az ajánlatok benyújtásánál.

Nem a legnagyobb összegű, de arányában a legdöbbenetesebb túllépési rekord a szentendrei szennyvíztisztító telep fejlesztése volt. Erre a Nemzeti Fejlesztési Programiroda és a Duna Menti Regionális Vízmű írt ki pályázatot, 1,7 milliárd forint értékben. A Mészáros és Mészáros a szennyvízpályázatoknál megszokott partnerével, az EuroAszfalttal nyert egy 4,7 milliárdos ajánlattal.

Vagyis Mészárosék a becsült érték majdnem háromszorosáért vitték el a munkát. A szerződést simán aláírták tavaly novemberben.

Ez a munka része annak az uniós gigatendernek, amiben régiónként négy kiválasztott cég között osztanak szét 70-70 milliárd forintnyi munkát 2020-ig szennyvízelvezetési és -tisztítási, hulladékgazdálkodási és ivóvízminőség-javító beruházásokra. Magyarországon hat régió van, a Mészáros és Mészáros kettőben került körön belülre, partnere az Euroaszfalt lett.

A két régióban (Észak-Magyarország és Közép-Dunántúl) eddig 19 szennyvíztisztítós pályázaton hirdetettek győztest, 13-szor Mészárosékat.

A Mészáros és Mészáros-Euroaszfalt párossal 58,6 milliárd forintnyi szerződést írtak alá, az eredeti árnál 10,8 milliárd forinttal magasabb összegért.

Annyira uralja ezt a területet is a Mészáros és Mészáros, hogy az ő 58,6 milliárdjukhoz képest a többi cég összesen kapott 35,9 milliárdos megbízást. Két olyan vattacég is van, ami tökéletesen statisztál ahhoz, hogy versenynek tűnjön a pályáztatás, sem a Hódút, sem a Szabadics nem nyert még megbízást szennyvíztisztítóra, csak a papírmunkával vesződnek. A szintén két régióban érdekelt Swietelsky, illetve a Penta Általános Építő és a Colas legalább kapott 2-2 szerződést. Ami összesen arra sem elég, hogy darabra legalább feleannyi legyen, mint a győztes Mészáros-tendereké.

De az nem lehet, hogy mindig a kiíró becsüli alá a beruházások várható költségeit? – kérdezhetnénk álnaivan. Nem. Legalábbis volt idő, amikor még sikerült eltalálni, mi mennyibe kerülhet- Persze akkor még nem indult a Mészáros és Mészáros. Az első szennyvíztisztítós pályázatot (Sárospatak) meglepetésre nem a Mészáros és Mészáros, hanem a Penta nyerte, az eredeti ár alatti ajánlattal. A második, recski tenderen pedig nem hirdettek győztest, mert ugyan az eredeti, 3,097 milliárdos ár alá ment a Mészáros és Mészáros és a Swietelsky is, a kiíró Nemzeti Fejlesztési Programiroda úgy döntött, hogy valójában csak 2,5 milliárdjuk van erre, így érvénytelenítették a pályázatot. Ez többet nem fordult elő, rögtön a következő körben az eredetileg belőtt árnál másfél milliárd forinttal magasabb ajánlattal nyerte meg első tenderét ebben a pályázati csomagban a Mészáros és Mészáros. (Az első öt szennyvíztisztítós pályázaton még kiegyensúlyozott a cégek versenye, egyet nyert a Penta, egyet a Colas, egyet a Swietelsky, egyet Mészárosék, egy pályázat pedig forráshiány miatt érvénytelen lett. Aztán beindult a Mészáros-henger, az eleinte komoly árversenyben utazó konkurensek már csak ritkán ígértek alájuk, és az elején érvénytelenített recski tendert is megkapták, kicsit módosítva. Ebből lett a cikk elején említett szentendrei csoda, amikor az 1,7 milliárdra belőtt tendert 4,7 milliárdos ajánlattal nyerték meg.

A szennyvíztisztítós tender csak egy 10,8 milliárdos példa arra, hogy Mészárosék a kiíró szerint jelentősen túlárazva nyernek el megbízásokat. A Mészáros és Mészáros váltakozó partnerekkel közös közbeszerzéseit átnézve úgy számoltam, hogy

kb. 44 milliárd forinttal az eredetileg tervezett ár fölött vállalta az összesen több százmilliárdos munkákat Mészáros egyik központi cége 2015 óta.

Ebben nincs benne az összes közbeszerzése a Mészáros és Mészárosnak, csak az, amiben meg volt adva az eredeti ár is.

20 százalékkal magasabb összegért vállalták el a feladatokat, mint amennyit arra eredetileg szántak.

A Közgéppótló R-Kord

Amíg a Mészáros és Mészáros még Simicska Lajos idején lett nagykorú, az R-Kord Simicska politikai öngyilkossága után ugrott be, pótolni a közpénzleuralásban keletkezett folytonossági hiányt. Az R-Kord így teljesített az elmúlt öt évben:

2013: 822 millió forint bevétel, 57 millió forint adózott nyereség;

2014: 1,2 milliárd forint bevétel, 18 millió forint adózott nyereség;

2015: 6,5 milliárd forint bevétel, 752 millió forint adózott nyereség;

2016: 17 milliárd forint bevétel, 3,6 milliárd forint adózott nyereség;

2017: 36 milliárd forint bevétel, 7,5 milliárd forint adózott nyereség.

Az R-Kord főként vasútas projektekben utazik. A Közgép eltűnése, és az új közpénzporszívó megjelenésének látványos példája volt a Szántód-Kőröshegy– Balatonszentgyörgy közötti vasúti felújítása, ami a cikk elején szerepel példaként. Itt Simicska gecizése előtt a Közgépnek állt volna a zászló, de azt a tendert, amiben a Közgép is részt vett, érvénytelenítették. Az újban aztán az R-Kord nyert, de úgy, hogy az eredeti ár 55 milliárd volt, Mészárosék viszont 72 milliárdra adtak be ajánlatot. Lehetett volna azt mondani, hogy ennyi nincs, de villámgyors kormányzati korrigálással felemelték a pályázati keretet 72 milliárdra, a szerződés aláírták.



Nincs mindenhol megadva az eredeti ár a pályázatoknál, de azoknál ahol megadták, ott összesen 50 milliárd forintos különbözet látható az eredetileg kalkulált ár és aközött, amennyiért az R-Kord elvállalta a munkát.

Az eredeti árra körlbelül 22 százalékot raktak rá.

Lehetett volna több is, ha például az Újszászi állomásra kiírt MÁV-tenderre nem csak a R-Kord jelentkezik, vetélytárs nélkül. Így a vasúttársaság kénytelen volt érvényteleníteni a pályázatot.

Mészáros B.(eatrix) Á.(gnes) L.(őrinc, jr.)

A Mészáros Lőrinc három gyerekéről elnevezett Fejér B.(eatrix) Á.(gnes) L.(őrinc, jr.) nevű céget 2015. június 17-én jegyezték be. Sokat nem kellett várniuk az első beeső közpénzszázmilliókra. Egy hónappal később, július 24-én írt ki közbeszerzést a szombathelyi egyházmegye a szombathelyi püspöki palota lebombázott épületrészének helyreállítására. Erre a munkára a bejáratott West Hungária Bauval közösen jelentkezett a friss Fejér B. Á. L., és meg is nyerték a 828 millió forintos megbízást, szeptemberben már alá is írták a szerződést a három hónappal korábban bejegyezett céggel. (A tervezett ár 815 millió forint volt, a pályázaton indult még a ZÁÉV és a VEMÉV-SZER Építő és Szerelőipari Kft.) Egy hónappal később a bicskei tanuszoda korszerűsítését is megkapta a negyedéves B. Á. L.. A 137 milliós munkára nem nyílt közbeszerzésen, hanem hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban választotta ki Bicske városa a múlt nélküli Fejér B. Á. L.-t.

Így aztán már az induló (fél)évben szép bevételt könyveltek el, amit két év alatt megtízszereztek:

2015: 1,1 milliárd forintos bevétel, 65 millió forintos adózott nyereség;



2016: 3,2 milliárdos bevétel, 319 millió forintos adózott nyereség;

2017: 10,2 milliárdos bevétel, 798 millió forintos adózott nyereség.

A Fejér B. Á. L. vagy igazi csapatjátékos, és nem szereti a magányt, vagy rossz tapasztalatai voltak az egyetlen egyedül elvégzett munkával, a bicskei tanuszoda korszerűsítésével. Azóta vagy a West Hungária Bauval vagy a Magyar Építővel indul közösen. A legnagyobb megbízásuk 14,8 milliárdos, érdi magasépítési munkákra nyerték el (ebbe az egybe a West Bau mellé behúzták a szintén NER-kompatibilis ZÁEV-et is). Kaptak már megbízást a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.-től és a Testnevelési Egyetemtől, de építettek két általános iskolát is.

Ez alatt a rövid idő alatt 31 milliárd forintnyi megrendelést nyert el közbeszerzésen a Fejér B.Á.L. a társaival. De még ennél is több lehet a cég állami megrendelése, mert például van egy még egy plusz 40 milliárdos keretmegállapodás a Magyar Nemzeti Vagyonkezelővel a „feladataihoz kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzésére”, ebben a Fejér B.Á.L. mellett még öt cég vesz részt.

Nem minden tendernél tüntették fel az eredetileg tervezett árat. Ahol ez kiszámoltható, ott 1,8 milliárdos pluszban van a Fejér B.Á.L. A zsámbéki Zichy-kastély felújítására például pályázott olyan cég is, amely félmilliárdért olcsóban vállalta volna a munkát, de őket kizárták, így a Mészáros gyerekek cége újíthat, 1,7 milliárdért.



De - döbbenet - idén nyáron volt olyan közbeszerzés, amin elindult Mészáros jr., de érvénytelenítettek a pályázatot, mert egyszerűen nem volt miből kifizetni a legolcsóbb ajánlatot sem.

Az összesen 96 milliárdos felár

Vagyis a három legismeretebb Mészáros-érdekeltség különböző konzorciumok tagjaként 96 milliárdos felárral végezte fel az elnyert munkákat.

Ez a három legismeretebb Mészáros-cég, de van még bőven. Itt van például az Euro General. Tályai borászati üzemre nyertek el uniós közbeszerzést a Penta Industry nevű céggel (nem azonos a szennyvíztisztításban utazó Penta Általános Építővel). A kiíró úgy számolt, hogy 789 millióból meglesz a munka, csakhogy az Euro General-Penta ajánlata kissé megszaladt, és ennek a duplájával, 1,4 milliárddal jelentkeztek be a munkára. Nem érvénytelenítették a pályázatot, hanem időt kértek, hátha a Földművelésügyi Minisztérium kipótolja a hiányzó 700 milliót. Kipótolta.