Az amerikai kiberparancsnokság egyesével csetel rá az orosz trollokra

Az amerikai hadsereg kiberparancsnoksága elindította első ismert tengerentúli akcióját, írja a New York Times. A 2009-ben felállított parancsnokság a lap értesülései szerint egyesével csetel rá az álhíreket terjesztő orosz trollokra, jelezvén, hogy tudják róluk, kicsodák. Mivel az elmúlt évben az amerikai hatóságok több azonosított orosz troll ellen is vádat emeltek, azt remélik, hogy önmagában ez a jelzés is elég lehet ahhoz, hogy néhányukat elrettentsék az álhírterjesztéstől.

Ez, különös tekintettel az orosz beavatkozás mértékére, meglehetősen visszafogott válasz, írja a New York Times. Megvan ennek az oka is. Szemben a hagyományos hadviseléssel, aminek van kialakult normarendszere - így például abból nem lenne háború az Egyesült Államok és Oroszország között, ha valamelyikük vadászgépei a Bering-szoros fölött átkeveredne a másik légterébe -, a kiberháborúnak még nincsenek lefektetett szabályai. Az amerikai Kiberparancsnokság pedig nem akar aránytalan választ kiprovokálni, mert mi van, ha az oroszok válaszul lekapcsolják a villanyt, mint tették azt Ukrajnában már párszor.

Óvintézkedéseket viszont enélkül is tehetnek, így a Kiberparancsnokság az európai szövetségesekhez küldött csapatokat, hogy segítsenek megerősíteni azok védelmét az orosz kibertámadásokkal szemben.

Az amerikai hírszerzés szerint Oroszország amúgy nem készül a november 6-i félidős választás elleni összetett kibertámadásra, mármint az online szavazógépek eltérítésére és az eredmény ilyen közvetlen befolyásolására. A propagandaműveleteik viszont folytatódnak. Az ezek elleni küzdelembe az amerikai kormányzat a közösségimédia-vállalatokat is bevonta, a Twitter és a Facebook folyamatosan függeszti fel a propagandát és álhíreket tudatosan terjesztő fiókokat.