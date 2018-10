Oszter Sándor annyira szerelmes volt első feleségébe, hogy miután elvette, két évre az erdőbe költözött

Azzal a felütéssel számolt be a Bors Oszter Sándor legújabb, hogy történetéről, hogy a színész "mindig is a nők kedvence volt, gáláns kalandjait, magánéletét mindig diszkréten kezelte." Most diszkréten elmesélte, hogy első feleségét titokban vette el, amiért kitagadta anyja, így állítása szerint 21 éves korától kezdve két évig hajléktalanként élt. A Sopron melletti erdőkben "gallyakból, levelekből épített kunyhót, bogyókon és gyümölcsökön élt, és forrásvízben fürdött, de volt, hogy a hideg téli napokat a város utcáin vészelte át." Persze rendszeresen látogatta feleségét, akiről semmilyen részletet nem árult el, az egyik ilyen látogatás során derült ki:

nem ő az egyetlen férfi a nő életében.

Dráma. Elvált. Hajléktalanságnak annyi. Kibékült az anyjával. És rátalált az igaz szerelemre, Failoni Donatellával.