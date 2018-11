Itt a legújabb nemzeti konzultáció: ön szerint jár a kétharmados védelem a gyermekeiket nevelő családoknak?

Hétfőn a Magyar Időkben hozták nyilvánosságra a kormány legújabb konzultációs ívét, melyben arra kérik a tisztelt választópolgárokat, mondják el véleményüket arról, mit tehetne értük a kormány családvédelmi ügyekben. A válaszokat december 21-ig várják postai úton és az interneten, de ha olyan óriási érdeklődés lesz, mint az korábban más nemzeti konzultáció esetében már tapasztalható volt, egyáltalán nem kizárt, hogy ezt a határidőt kitolják, nehogy valaki lemaradjon a párbeszéd lehetőségéről.

A kormány abban bízik, hogy ha a válaszok esetleg úgy alakulnak, ahogy ők szeretnék, akkor az akár üzenet is lehet Brüsszel számára (azaz nem kell befogadni senkit Európába, hanem több gyereket kell szülni). A kérdéssort Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár jelentette be, a kérdőíveket tartalmazó leveleket már a hét elején elkezdik postázni. A kérdőívet és a válaszborítékot tartalmazó levelet nyolcmillió címzettnek, minden nagykorú, bejelentett lakcímmel rendelkező magyar állampolgárnak postázzák. Ahogy azt megszokhattuk, ezt a kampányt is közpénzből finanszírozott, óriási médiakampány vezeti majd fel.

A kérdőívben a következő témákban lehet véleményt nyilvánítani:

Egyetért-e Ön azzal, hogy a népességfogyást nem bevándorlással, hanem a családok erőteljesebb támogatásával kell orvosolni?



Egyetért-e Ön azzal, hogy az új családtámogatási programokat a továbbiakban is munkavégzéshez kell kötni?



Egyetért-e Ön azzal, hogy a fiatal házaspároknak támogatást kell adni az önálló életkezdéshez?



Egyetért-e Ön azzal, hogy több gyermek vállalása esetén több támogatást kell adni?



Egyetért-e Ön azzal, hogy a legalább három gyermeket vállaló édesanyáknak kiemelt támogatást kell adni?



Támogatja-e Ön azt, hogy az állam ismerje el a valódi főállású anyaság intézményét?



Egyetért-e Ön azzal, hogy a beteg gyermeküket otthon ápoló családtagok nagyobb támogatást kapjanak?



Egyetért-e Ön azzal, hogy a gyermekeink szellemi, lelki és fizikai fejlődése olyan érték, amelyet a magyar államnak védenie kell?



Egyetért-e Ön azzal az alapértékkel, miszerint a gyermekeknek joguk van anyához és apához?

Egyetért-e Ön azzal, hogy a gyermekeiket nevelő családoknak járó költségvetési támogatások kétharmados védelmet kapjanak?