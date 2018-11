A NER milliárdokat kaszáló propagandistája készítette a Telekomnak azt a reklámfilmet, ami miatt teljesen kiakadtak az agyhalott libsikre a kommentelők

Óriási komment-felháborodás tört ki a Telekom Youtube-csatornáján és Facebook-oldalán, miután a cég közzétette az új, Mi a tipikusan magyar? címre keresztelt reklámfilmjét.

A Youtube-on jelenleg 91 lájkra 1400 negatív értékelés jutott, a kommentekben pedig egymást érik az olyan vélemények, hogy

Gusztustalan nemzeti identitas rombolo aljas probalkozas!!

Ez nem svedorszag, itt ez nem fog mukodni!!!!!

Okadekok vagytok!



vagy hogy

Magyar ellenes! Le a Telekommal !

és hogy

Nos "kedves" Telekom, készüljetek fel nemcsak Magyarországon veszíteni ügyfeleket, hanem a gúnyhatáron túl is, hisz itt Erdélyben is jelen vagytok és minden erőmmel azon leszek, hogy mindenkit rávegyek, hogy szüntesse meg veletek a kapcsolatot. ha máskor akartok egy nemzetet meggyalázni kezdjétek a saját fajtátokkal mert ti magyarok biztos nem vagytok!



és a sort hosszan lehetne még folytatni. Hasonló a helyzet a vállalat Facebook-oldalán is, ahol ilyen kommentek váltják egymást, minthogy

Agyhalott libsik ... azt sem tudjátok, hogy arccal merre vagytok... Deviáns, retardált csürhe!

vagy

Szégyenlem, hogy Telekomos vagyok!!! Ennél undorítobb dolgot nehéz elkövetni reklám címén. Aki csak egy fél szóval , gondolattal , tolvonással ehhez hozzájárult , vagy csak aszisztált hozzá szégyellje magát!!!



A történetben viszont lapul két csavar. Az egyik az, hogy elég végignézni az amúgy nem túl eredeti vagy izgalmas filmet, hogy felébredjen bennünk a gyanú, a kommentelők többsége valószínűleg nem értette meg a reklám üzenetét: hiszen a film elején felvázolt sztereotipikusnak ítélt 'magyaros' viselkedéseket aztán felülírja egy csomó menő tevékenység, hogy a végén szájbarágósan is elhangozzon az üzenet, hogy a mai fiatalokon múlik majd, mi a tipikusan magyar.

De még ennél is viccesebb csavar, hogy a jobboldali kommentelők között ekkora felháborodást generáló videót a NER propagandakampányait készítő, Rogán Antal minisztériumától évi sok tízmilliárdos közpénzes megbízásokat bezsebelő Balásy Gyula ügynöksége alkotta meg. A G7 éppen kedd reggel írt arról, hogy a Balásy-cégcsoport a Magyar Telekom „tipikusan magyar” szlogenű kampányával igyekszik a közpénzes megbízások mellett a kormánnyal jó viszonyt ápoló multiknál is megvetni a lábát. Balásy pedig mára a NER legnagyobb PR-osa lett, miután idén nyáron az állami reklámpénzek kiszórásáért felelős hivatal váratlanul szerződést bontott az addigi két kegyelt, Kuna Tibor és Csetényi Csaba ügynökségeivel.

Balásy cégei amúgy számolnak: idén júniusi adatok szerint mind a New Land Mediának, mind a Lounge Designnek remek éve volt a kormányzati gyűlöletkampányok révén: a New Land árbevétele 2016-ban még csak 1,5 milliárd forint volt, tavaly már 25,8 milliárd. És nagyon megéri Rogánéknak dolgozni: a 2016-os 46 milliós nyereség egy év alatt több, mint a húszszorosára nőtt, 2,1 milliárdos tiszta hasznot tüntettek fel a most nyilvánosságra került mérlegükben. Egymilliárdos osztalékot vettek ki a cégből.

Balásy másik cége, a Lounge Design gyarapodása is meggyőző: az árbevétele 780 millióról 3,1 milliárd forintra nőtt, a nyeresége pedig megtízszereződött: 110 millióról 1,1 milliárdra. 300 millió forint osztalékot vettek ki a cégből.

A két Balásy cég árbevétele együtt 29 milliárd volt, 3,2 milliárd nyereséget termeltek.

A lap szerint így a Telekomnak gyártott munka referenciaként is szolgálhat Balásy ügynökségének a jövőben, és a G7 úgy tudja, hogy már más nagyobb céggel is folynak tárgyalások. Érdekes apróság a kedd reggeli cikkből, hogy Balásyék bevonására állítólag épp azért volt szükség, mert a Telekom régebbi partnereitől nem jött a cég elvárásainak megfelelő ötlet.

A Lounge is augusztus óta dolgozott már a kampányon, amelyre azonban állítólag az első (nem piaci) visszajelzések nem voltak mind pozitívak.

– írja még a cikk.



Arra a kérdésre, hogy miközben a Telekom több ismert, piaci szereplőkkel dolgozó nagy ügynökséggel is állandó munkakapcsolatban van, miért kellett egy korábban alig ismert, de a NER-ben nagyon jól fekvő céget bevonni erre a munkára, Szabó Béla Attila, a Telekom márka- és lakossági kommunikációs igazgatója ezt mondta a Kreatívnak: „Több körös briefelési folyamat után döntöttünk úgy, hogy az ügynökségi poolunkon kívülről hívunk be ügynökséget. A Lounge a turisztikai téren szerzett referenciái miatt került képbe: úgy láttuk, hogy ilyen háttérrel eredeti és hiteles módon tudnak hozzányúlni a »magyar« témához.”

„Szégyen!!Lemondom az összes előfizetést.....liberális majmok,ìgy is teljesen átmostátok már a fiatalok agyát!Ez nem reklám,progaganda a szép új világhoz!!!!”



– ezt pedig már egy kommentelő írta a Youtubeon.