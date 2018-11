Végre felavatnak egy új stadiont Magyarországon

20 körül jár az elmúlt években felújított vagy teljesen új stadionok száma Magyarországon. Szerdán Székesfehérváron az egykor Videotonnak hívott csapat új arénáját adják át. A 14 400 fős stadion 14 milliárdba került, vagyis székenként majdnem egymillióba.

Csupán a magyar bajnokik átlagnézőszáma nem indolná ekkora stadion felhúzását, a szerb edző ősszel panaszkodott is a kevés szurkolóra. Az érdektelenség azért is meglepő, mert a Vidi az elmúlt években albéreltben volt ugyan az építkezés miatt, de a közeli Felcsúton, ráadásul a magyar bajnokról van szó, amelyik sikeres a nemzetközi porondon is. Az ultrák viszont bojkottálják a meccseket, mert a klubvezetés eldobta a Videoton nevet, és üzleti okok miatt Mol-Vidire váltott.

Az viszont igaz, hogy a Videoton azon kevés magyar csapatok egyike, amelyik rendszeresen szerepel a nemzetközi kupákban, ráadásul idén be is jutott az Európa-liga csoportkörébe. Ha időben elkészül a stadion, akkor a kupameccseit már itt játszhatták volna, de megcsúsztak a munkák, ezért kénytelen voltak a Fradi stadionját kibérelni (a bejáratott felcsúti aréna kicsi nemzetközi kupák csoportmeccseinek lebonyolítására). És hiába a mostani átadó, a Chelsea elleni decemberi meccs is a Groupama Arénában lesz, az UEFA-nál nem lehet menet közben stadiont váltani. Nagy csúszás volt, de még így is hamarabb elkészült, mint a Kútvölgyi kórház szigetelése.

A stadionépítési program 2014-ben kezdődött, parádés szimbólummal Orbán Viktor telkén a semmiből kinővő felcsúti Pancho Arénával. Azóta a fehérvári aréna költségeivel együtt már 90 milliárd forint felett van a stadionépítések összköltsége, és messze nincs még vége.

Elég nagy csúszások vannak az építkezésekben, mint az a székesfehérvárinál is látszik, a mostani tervek szerint jövőre a Vasas stadonját adják át (az Illovszky stadiont most októberben kellett volna avatni), befejezik a paksit, a szegedit, talán a harmadosztályú Egerét is. És a legnagyobb falat, az önmagában nettó 150 milliárdos nemzeti stadiont, az új Puskást is átadják.

A jövő év végén így már 268 milliárd forint körül járhat a teljes kassza.

De még ez sem a vége. Mert az NBI-es csapatok közül utolsóként a Honvédnak is lesz stadionja, a tervezett 5 milliárd helyett 12 milliárdért. Nyíregyházának is van egy tízmilliárdos kormányzati ígérete stadionra, a dunaújvárosi felújítására is 2 kétmilliárdot ígértek, Szigetszentmiklóson egy 3,5 milliárdos beruházás akadt meg, Mészáros Lőrinc gyerekeinek a cége a harmadosztályú Érdnek építi stadiont 4,2 milliárdért, Siófokon is elkészült valamikor a stadion 1,1 milliárdért.

A vége 300 milliárd forint felett lesz.

És akkor meg kell oldani az új stadionok működtetését is. Ami egyelőre a legtöbb helyen az önkormányzatok nyakába szakadt, de várhatóan erre is lehet majd taózni, vagyis további közpénzekből fenntartani a közpénzekből épített, de piaci alapon fenntarthattalan fociemlékműveket. Hiszen azokat, a debreceni kivételével, eleve nem úgy tervezték, hogy hétköznap pénzt termeljenek.

Stadionépítések 2014 óta Helyszín, stadionnév Átadás Ár

(milliárd Ft, nettó) Férőhely

(fő) Kivitelező Felcsút, Pancho Aréna 2014 3,8 3500 Mészáros Lőrinc cége, Közgép, Pharos '95 ésmég sok egyéb Debrecen, Nagyerdei Stadion 2014 12,5 20340 Hunép Zrt, Épker Service Budapest, Groupama Aréna 2014 14,74 22000 Market Zrt. Győr-Gyirmót,Alcufer Stadion 2015 0,9 4728 Betonsped Kft Szolnok, Tiszaligeti Stadion 2016 2,5 3437 Market Építő Zrt., Maranello Építőipari Kft Mezőkövesd 2016 1,25 4183 Pharos '95 Balmazújváros 2016 1 2291 Pharos '95, Temen-Trade Tatabánya 2015/2018 0,43 5000 Elios, Pharos '95, Roneko, illetve Polip 2001 Sopron 2016 0,4 4500 Merkbau Kft. Ajka 2016 0,4 3000 Elios, Roneko, Polip 2001 Budapest, Szusza Stadion 2016 0,8 13500 Mester Építő Kft. Budapest, Új Hidegkuti Stadion 2016 6,31 5014 ZÁÉV, West Hungária Bau Kozármisleny 2017 0,44 2000 O és R Kft. Zalaegerszeg, ZTE Aréna 2017 1,44 11200 Pharos-ZÁÉV Kaposvár 2017 0,48 5000 Pharos '95 Szombathely/Haladás Stadion 2017 15 8924 ZÁÉV, Swietelsky Diósgyőr 2018 14 14687 Market Zrt. Kisvárda 2018 25 2750 Penta Industry Székesfehérvár 2018 13,7 14400 Strabag, TRSZ Kft.; Ed. Züblin AG Paks 2019 2 4500 Pharos '95 Cegléd, Zsengellér Gyula Sporttelep 2019 0,47 750 Horváth Építőmester Kft. Békéscsaba 2019 1,15 5100 Pharos '95 Budaörs 2019 0,15 1400 korábban Pharos '95 Szeged 2019 12 8136 Market Zrt. Budapest, Illovszky Stadion 2019 6,6 5154 Market Zrt. Eger 2019 2,4 3500 ? Budapest, Puskás Stadion 2019 150 67155 Magyar Építő, ZÁÉV Érd 2020 4,2 2000 Fejér B. Á. L., Épkar Budapest, Bozsik Stadion 2020 11,8 8000 Pharos '95, West Hungária Bau Nyíregyháza ? 10 8000 Siófok ? 1,1 Dunaújváros ? 2 10046 Szigetszentmiklós ? 3,5 Pápa ? 0,8 5000 Forrás: 444-gyűjtés

Az is látszik, hogy a stadionépítéseknek is megvannak a kiválasztott cégei. Ilyen a Pharos '95, melynek tulajdonosa, Végh Gábor baráti viszony tápol Mészáros Lőrinccel, utazott is a legendás jachton, a cégnek telephelye is van Felcsúton, ő adományozta a Puskás Akadémia számára Puskás szobrát. Remek befektetés volt.

A stadionépítések legszebb pillanatai: