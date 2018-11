Kifordított ruhával lázadnak a szaúdi nők

Mohamed bin Szalman koronaherceget, mielőtt országa disszidens újságírókat darabolt fel és jemeni iskolásokat bombázott porba, afféle liberális reformerként tartották számon a világban. Arról például, hogy a nőknek milyen ruhát kéne viselnie, nagyon megengedően azt nyilatkozta, hogy ők maguk dönthetik el, milyen, egész testüket eltakaró zsákot húznak magukra.

Szaúd-Arábiában ez a zsák jellemzően az abaja névre hallgató laza, fekete köpeny. A Korán ugyan csak annyit ír elő a nőknek, hogy laza öltözettel takarják a testüket, Szaúd-Arábiában ezt kizárólagosan a fekete abajaként értelmezik.

Ez ellen indult most lázadás, nők ezrei csatlakoztak már a Twitteren terjedő jelszóhoz, a #kifordítottabajához. "Szaúdi nőként nem élvezhetem a ruhaválasztás szabadságát. A jog szerint abaját kell viselnem mindenhol az otthonomon kívül. Én. Ezt. Nem. Bírom. Tovább." - írta egyikük a Twitteren, aki még az #ÉgesdElAHidzsabod jelszót is kiírta, a fejet takaró kendőre utalva.

Szaúd-Arábiában idén nagy áttörésként értékelték, hogy a már emlegetett bin Szalman herceg javaslatára már nők is vezethetnek autót. Már ha szépen zsákba burkolják a testüket, és hímnemű gyámjuk megengedi nekik, hogy utazzanak, esetleg még zsebpénzt is ad nekik, mert bankszámlát még mindig nem nyithatnak. A szaúdi hatóságok nagy liberalizmusa amúgy is csak a jogosítványszerzés engedélyezéséig tartott, azokat az aktivistákat, akik ezt kiharcolták, azóta már bebörtönözték, ahol kínozták és szexuálisan is zaklatták őket. (Via Quartz)