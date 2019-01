Lemondott az ápolóotthon igazgatója, miután egy tíz éve kómában levő páciensük gyermeket hozott világra

Lemondott vezérigazgatói posztjáról Bill Timmons, a Hacienda HealthCare vezérigazgatója. A cég egy, az arizonai Phoenixhez közeli ápolóotthonában december 29-én egy páciens gyermeket hozott világra. Egy olyan páciens, aki már egy évtizede vegetatív kómában van, vagyis bizonyosan szexuális erőszak áldozatául esett.

A hírekben azonosítatlan páciens december 29-én adott életet gyermekének. A CBS phoenixi adója, a KPHO-TV egy meg nem nevezett informátora úgy tudja, hogy az ápolói nem is tudták, hogy a nő terhes. "Nekem azt mesélték, hogy nyögdelni kezdett, nekik meg fogalmuk se volt, hogy mi lehet a baja. A stábból senki se tudta, hogy terhes, mígnem beindult a szülés.

Az ügyben folyik a nyomozás, ezért a rendőrség nem is kívánt részleteket nyilvánosságra hozni.

A BBC beszámolója szerint a vizsgálatok során más visszásságokra is fény derült. A New York Times beszámolója szerint nem tartották tiszteletben a gondozottak magánéletét, például a fürdetésekkor. Azóta új, szigorúbb szabályokat vezettek be az otthonban, a férfi munkatársak például azóta minden esetben csak egy munkatársnőjük társaságában léphetnek be a nő páciensek szobájába. (Via BBC)