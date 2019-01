Az Egyesült Államok megkezdte a kivonulást Szíriából

Amerikai katonai konvoj 2018. december 30-án a szíriai Manbidzsnál. Ez az a város, ahol a szír polgárháború egyik pillanatában az oroszok és az amerikaiak együtt siettek a kurdok segítségére a török invázióval szemben. Az amerikai katonák távozása után a törökök újra próbálkozhatnak. Fotó: DELIL SOULEIMAN/AFP

Az amerikai haderő 2019. január 11-én pénteken megkezdte alakulatai kivonását Szíriából. Sean Ryan ezredes, a Pentagon szóvivője a műveleti biztonságra hivatkozva ennél több részletet nem kívánt elárulni.

Pedig kérdés akadna bőven, például hogy honnan és hány katonát vonnak ki első lépésként, illetve hogy mennyi ideig lesznek még amerikai katonák Szíriában, ahol az ő jelenlétük az egyetlen garanciája, hogy Törökország ne támadja meg az ISIS elleni harcban az amerikaiak leghatékonyabb szövetségeseinek bizonyuló, a török határ mentén kvázi független államot létesítő szíriai kurdokat.

Donald Trump tavaly december 19-én mindenkit meglepve, az összes nemzetbiztonsági tanácsadója tanácsával szemben jelentette be, hogy 30 napon belül kivonják az amerikai csapatokat Szíriából. Emiatt tiltakozásul védelmi minisztere és szíriai különmegbízottja is lemondott, Oroszország viszont sietve üdvözölte döntését.

Trump azóta nagyjából mindent mondott már az ügyben, teljes összevisszaságban. Előbb közölte, hogy kicsit később vonja ki a csapatokat, majd azt, hogy egyáltalán nincs is határideje a kivonásnak, majd azt, hogy talán mégis van. Az egész történet még a trumpi normákhoz képest is teljesen kaotikus volt. Közben nemzetbiztonsági főtanácsadója, John Bolton kijelentette, hogy amíg nem győzik le végleg az ISIS-t, addig Szíriában maradnak. Az ISIS-t pedig nem győzték le Bolton négy nappal ezelőtti nyilatkozata óta.

Bolton azt is feltételéül szabta a kivonásnak, hogy Törökország garantálja, nem fog rátámadni az amerikaiakkal szövetséges Kurdokra. Erdogan a héten egyértelművé tette, hogy ilyesmire egyáltalán nem hajlandó. "Nem tudjuk lenyelni Bolton üzenetét" - mondta. (Via The Washington Post)