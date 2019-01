A globális felmelegedés kipusztíthatja a vadkávét

Kevés ember tudhat többet a világon Aaron Davisnél, a brit botanikusnál, aki már harminc éve járja a világ erdeit kizárólag a kávécserjéket kutatva. Legutóbbi tanulmányában rendkívül elszomorító következtetésekre jutott: a globális felmelegedés miatt a Földön létező 124 kávéfajta 60 százalékát fenyegeti a kihalás. Köztük a világ legnépszerűbb fajtája, az Arabica vad példányait is, amelyek a jelen trendek alapján még ebben az évszázadban teljesen kipusztulhatnak.

Gondolhatnánk, hogy egy ennyire kultivált, nagyüzemileg termelt növény esetében ennek olyan borzalmasan nagy hatása nem lehet sem a termesztők, sem a fogyasztók életére. Azonban a klímaváltozás a kultivált fajokat is fenyegeti, ezek klímabiztossá tételében pedig pont a most kihalástól fenyegetett vad fajták génállománya segíthetne. Davis szerint a vad fajták létfontosságúak a kávétermesztő gazdálkodók millióinak, hát még azoknak a milliárdoknak, akik koffein nélkül az ágyból is alig tudnak kikecmeregni.

Davis szerint a vad fajták számtalan tulajdonsága remek lehetőségeket rejt jövőben felmerülő specifikus problémák megoldására, legyen szó szárazságtűrő képességről, vagy a betegségekkel szembeni ellenállóképességről. „Ahogy fogynak a kávék, úgy csökken a lehetőségek száma” - mondja.

Elvben megoldást jelenthetnének a génbankok, ahol megőrzik ezeknek a vad fajtáknak az egyedeit is. De Davis szerint a fajták feléből egyáltalán nincs raktáron, a harmaduk pedig nem terem védett nemzeti parkokban. Az egyik globális génbank fenntartója, a Crop Trust 2018-as jelentése szerint csak néhány génbankban van egyáltalán kávécserje, de azok egy része már nagyon elöregedett.

Davis szerint a kávétermesztőkön és a fogyasztókon túl az egész élővilágnak hatalmas veszteség lenne a vadkávé kipusztulása, mert vele együtt pusztulhatnak azok az élőlények is, melyeknek a kávécserjék az élőhelyük és táplálékforrásuk. (Via The New York Times)