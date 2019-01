Whistleblovereket védő francia sztárügyvédet fogadott a hekker, aki focisták szennyeseit teregeti

Budapesten őrizetbe vették a portugál Rui Pintót. A portugál hatóságok azért kérték a magyar rendőrség közreműködését, mert a hekker az ellene felhozott vádak szerint feltört több száz ímélcímet, és megszerzett több ezer magánbeszélgetést. A portugál nyomozók szerint Pinto volt az, aki korábban több sztárfocista adóügyeit is a nyilvánosság elé tárta, és vezető európai futballklubokra nézve is terhelő információkat tett közzé. A vádak szerint Pinto ellopta a portugál Benfica focicsapat belső levelezését is.

A magyar hatóságok kezdeményezték a férfi előzetes letartóztatását, és eztán dől majd el, Magyarország kiadja-e a férfit Portugáliának, vagy esetleg Franciaországba szállítják. A nemzetközi sportsajtó egy része tudni véli, hogy Pinto egyezséget kötött a francia ügyészséggel, és vállalta, hogy terhelő információkat ad át az ügyészségnek olyan nagy európai focicsapatokról is, mint a Paris Saint-Germain vagy a Manchester City. A hekker francia ügyvédje William Bourdon, aki többek között Julian Assange-ot és Edward Snowdent is védte. (Index)