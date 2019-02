Matolcsy szerint a következő évtizedekben be fogjuk vezetni az eurót

Bulgária 2022-re, Románia 2024-re tervezi az euró bevezetését Magyarország pedig valamikor a következő évtizedekben.

Matolcsy György jegybankelnök fogalmazott így hétfőn Budapesten az MNB Lámfalussy-konferenciáján tartott nyitóbeszédében. Matolcsy szerint 2008-ig Dél-Európa sokat zárkózott az EU északi feléhez, utána azonban beütött a válság, ami visszafordította a helyzetet. A bajokat tetézte, hogy az EU és az eurózóna vezetői félrekezelték a válságot, ellentétben az Egyesült Államokkal, ahol a jegybank szerepét betöltő Fed és a kormány Matolcsy szerint szorosan együtt tudott működni.

A jegybankelnök szerint mindenképp tanulnunk kell a 2008-as válságból, hiszen EU-tagokként bennünket is érint, ami akkor történt, és a közelgő válságban is használható tapasztalatot is jelent az előző összeomlás. Matolcsy beszédében nem volt kérdéses, hogy válság közeleg, de a jegybankelnök úgy fogalmazott, az „remélhetőleg nem hónapok, hanem csak évek múlva köszönt be”. (Index)