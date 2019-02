Heves harcok az ISIS utolsó szíriai városáért

Kurd járőr Baghuz határában. A dél-kelet-szíriai városka az ISIS utolsó fellegvára, nagyon heves harcok folynak itt. Fotó: DELIL SOULEIMAN/AFP

Heves ellenállásba ütköztek az amerikai hadsereg támogatását is élvező kurd koalíció, a Szíriai Demokratikus Erők (SDF) harcosai Baghuz városánál Szíria dél-keleti határán. Ez a település az ISIS utolsó fellegvára, az egykor Irakban és Szíriában is nagy területeket uraló terrorcsoport utolsó harcosai ide szorultak vissza.

Ők ugyan az utolsók, de nincsenek kevesen: az ENSZ becslései szerint 14-18 ezer katonája maradhatott az ISIS-nek, köztük háromezer külföldi. „A csata heves. Akik itt maradtak, azok a legtapasztaltabb, legharcedzettebb katonáik, akik az utolsó végvárukat védik. Ezek alapján elképzelhetik a harcok hevességét és méretét” – nyilatkozta az AP-nek Musztafa Bali, a kurd vezetésű, de szunnita arabokat is soraiban tudó SDF szóvivője.

Az SDF szombaton újította fel támadását, előtte egy hétig nem lőtték a várost, hogy szabad elvonulást biztosítsanak mintegy húszezer civilnek. Az SDF ostromát az amerikai vezetésű koalíció légierővel támogatja. Ebben a felállásban az elmúlt hónapokban csaknem maradéktalanul sikerült felszámolni az ISIS területét, amely egykor Nagy-Britannia méretével vetekedett, és ahol akkor 7,7 millió ember élt a dzsihadisták uralma alatt.

Az ISIS iraki és szíriai területeinek felszámolása nagy eredmény a terrorcsoport elleni harcban. Ugyanakkor az ISIS-szel szövetséges szélsőségeseknek Afganisztánban, Egyiptomban, Líbiában, Délkelet-Ázsiában és Nyugat-Afrikában is vannak területeik, illetve terrorista sejtjeik lehetnek Nyugat-Európában is. (Via BBC)