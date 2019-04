Putyinék már a GPS-eket is összezavarják

Vlagyimir Putyin, amint áthajt egy teherautóval a frissen átadott Kercs-hídon. Miközben ez történt, 24, a hídnál horgonyzó hajó navigációs rendszere is teljesen összezavarodott, és azt jelezte, hogy a hajók 65 kilométerrel arrébb, a szárazföldön vannak. Fotó: ALEXANDER NEMENOV/AFP

Amikor tavaly május 15-én Vlagyimir Putyin büszkén átvezetett egy narancssárga billencset a frissen átadott Kercs-hídon, Európa leghosszabb közúti hídján, a Fekete-tengert az Azovitól elválasztó szoros környékén várakozó 24 hajó kapitányai fura jelenségre figyelhettek fel. Hajóik navigációs rendszere hirtelen azt jelezte, hogy nem is ott vannak, ahol, hanem 65 kilométerrel arrébb. Ráadásul egy reptéren, tehát szárazföldön.

A Center for Advanced Defense (C4AD) nevű biztonságpolitikai think tank elemzői szerint ez nem véletlen: az orosz illetékesek akadályozták így azt, hogy bárki nyomon követhesse Vlagyimir Putyin mozgását.

Erre két okból következtettek: az incidensek gyakoriságából, illetve abból, hogy az anomáliák rendre olyan helyeken jelentkeznek, ahol Vlagyimir Putyin is felbukkanhat. Hasonló jelenségeket tapasztalhatnak azok, akik a Kreml, vagy Putyin fekete-tengeri nyaralója környékén járnak.

Mindebből a C4AD elemzői arra következtettek, hogy az orosz hadsereg mobil eszközökkel tudja zavarni a globális helymeghatározó műholdrendszereket (GNSS - ennek az amerikai GPS mellett az orosz Glonass, az európai Galileo és a kínai Beidu is része). Ez se légből kapott feltételezés, hiszen a Texasi Egyetem kutatói már 2013-ban igazolták, hogy egy mindössze bőrönd méretű eszközzel simán össze tudják zavarni egy 80 millió dolláros luxusyacht műholdas navigációját. Ez a berendezés már akkor, 2013-ban is csupán 2000 dollárba került, de a C4AD szerint most már akár 300 dollárért is beszerezhető a szabad piacon - vannak, akik arra használják, hogy a Pokemon Góban csaljanak vele. Vagyis egy ilyen berendezés olcsón és könnyen beszerezhető.

A C4AD elemzése szerint az oroszok intenzíven használják is a műholdas navigáció zavarását, legjellemzőbben a Fekete-tengeren, a megszállt Krím-félsziget, a Kercsi-szoros és Putyin dácsája közelében. Jellemző, hogy adataik szerint csak ebben a térségben 1311 civil hajó 9883 hasonló incidensről tett jelentést az elmúlt években. (Via Business Insider)