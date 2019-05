Kirúgták az amerikai konyhásnénit, mert engedte az egyik tanulónak, hogy fizetés nélkül egyen

Egy New Hampshire-i gimnázium egyik diákja olyan termékeket is a tálcájára tett a menzán, amikre nem volt pénze. Bonnie Kimball, a konyhás, nem gondolta, hogy ez olyan nagy dolog, ismerte a diákot és a szüleit is, azt mondta a gyereknek, majd holnap kifizeti azt a 8 dollárt (kb. 2300 forintot), amivel aznap adós maradt, és a fiú másnap reggel valóban bevitte a pénzt.

A CNN szerint azonban egy héttel később mégis kirúgta a konyhást a menza üzemeltetője. A nő beszámolója szerint azt kérdezték tőle a cégnél, érti-e, hogy amit tett az rossz dolog, és lopásnak minősül. A cég levélben is leírta ezt, azt írták, az menza ellenőre látta, hogy március 28-án egy diák több, ki nem fizetett étellel a tálcáján elment a kassza mellett. Ez pedig a menza szabályainak súlyos megszegése.

A cég szerint ők minden esetben adnak ebédet a rászorulóknak, így a diák semmiképp sem maradt volna étel nélkül, hiszen egy előétel, egy szendvics, gyümölcs és tej mindenkinek jár, ez a diák azonban a cég szerint mást is vett. Bővebb információt azonban nem osztott meg a cég. (CNN)