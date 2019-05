1,1 millió dollárért kel el egy laptop, amin 6 vírus is fut

Egy művészeti projekt (The Persistence of Chaos) részeként Guo O Dong kínai internetes művész és egy New York-i kiberbiztonsági cég, a Deep Instinct megfertőzött egy Samsung netbookot hat hírhedt vírussal (WannaCry, BlackEnergy, ILOVEYOU, MyDoom, SoBig és DarkTequila), amik összesen több milliárd dollárnyi kárt okoztak.

A WannaCry zsarolóvírus, ami 300 dollárnyi Bitcoin fejében oldja fel a titkosított adatok titkosítását. Gif: Youtube

Ez a számítógép most 1,1 millió dollárért kelt el egy aukción. A laptopot azért az internetről lekapcsolták, biztos, ami biztos.

A kínai művész 2014-ben a „HiPSTER ON A LEASH” nevű akciójával került a hírekbe, és nem is árult zsákbamacskát: Brooklynt járta Segway-jel, amit egy hipster vezetett pórázon. (Vice)