Louisianában alkotmányba foglalnák, hogy a nőknek nincs joguk az abortuszhoz

Louisiana szenátusa kedden kiegészítette az állam alkotmányát azzal, hogy az abortusz nem alkotmányos jog. A szenátus javaslatáról még a képviselőháznak is döntenie kell, amely az abortuszt gyakorlatilag betiltó törvény egy korábbi változatát már elfogadta, de most a legújabb kiegészítésről, az alkotmány módosításáról is szavaznia kell.

Az alkotmánymódosítást még népszavazáson is meg kell majd erősíteni.

A javaslat bírálói szerint a szenátus döntése "szégyenteli". "Az alkotmányoknak az alapjogok védelmét szolgálják, nem jogok elvételéről szólnak" - mondta Michelle Erenberg, a Lift Louisiana jogvédő csoport vezetője. A Lift a nők egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésének biztosításáért harcol. Értelmezésük szerint a most elfogadott javaslat leginkább a legszegényebb nőket sújtja, hiszen a gazdagabbaknak adott a lehetőség, hogy Louisianán kívül intézzék abortuszukat.

Donald Trump hatalomra kerülésével újra fellángolt az abortuszvita az Egyesült Államokban, mert Trump már két, konzervatív, abortuszellenes főbírót is kinevezhetett. A kérdésben szinte fele-fele arányban megosztott az amerikai társadalom. Bár az abortusz teljes tiltását csak az amerikaiak kb. negyede támogatja, 48 százalék vallja magát abortuszellenesenek, és ugyanennyi támogatja a nők jogát a választáshoz. Országos szinten a kérdésben nagy a politikai megosztottság, a republikánusok abortuszellenesek, a demokraták választáspártiak.

Louisiana ebből a szempontból speciális. Egy demokrata képviselő ugyan benyújtott egy ellenjavaslatot, de az abortuszt gyakorlatilag betiltó javaslatot szintén egy demokrata politikusnő, Katrina Jackson terjesztette be. "Nőpárti vagyok, és életpárti, mert az abortusz több nőnek árt, mint bármi más" - mondta. A közvélemény-kutatások alapján Jackson nem egyedi eset, az államban többségben vannak azok, akik "minden, vagy a legtöbb esetben" ellenzik az abortuszt - bár a teljes tiltást itt is csupán a megkérdezettek negyede támogatja. (Via The Guardian)