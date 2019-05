Eltűnt két autókereskedő, akik ismerhették egymást, a rendőrség szerint egyelőre nem függ össze a két eset

A Blikk írta meg, hogy ismerhette egymást az a két vállalkozó, aki a napokban tűnt el. Az 50 éves Pintér Gyula és a 47 éves Antal Csaba is autókkal kereskedett. A maglódi Pintér luxusautókat hozott be Magyarországra, amiket itthon eladott, ahogy a budapesti Antal is.

A rendőrség délután közölte: eddig nem merült fel olyan adat vagy információ, ami alapján a két vállalkozó eltűnése összefüggne.

A lap azt írta:

Antal az egyik barátját kérte meg, hogy vigye el az újpesti Erdősor utcába, ahol kiszállt, azóta nem látták. Ez május 5-én történt.

Pintér a gyömrői műhelyéből hazament a Hummerjével május 10-én, de azóta nem tudnak róla, az autó viszont ott áll a ház előtt. A férfi testvére szerint az autó csak másnap került vissza a házhoz, valaki beállt vele az udvarra, ráadásul a férfi kutyáját a szlovákiai Léván találták meg.

A rendőrség Pintér Gyula ügyében személyi szabadság megsértése, Antal Csaba ügyében pedig gyilkosság miatt indított eljárást.

Az RTL Híradónak az ORFK egykori főnyomozója azt mondta, szerinte üzleti ügy állhat Pintér eltűnése mögött, és aki elrabolta, egyelőre nem fog váltságdíjat kérni, inkább megpróbál a pénzéhez hozzáférni. Hogy ezt mire alapozza, az a riportból nem derül ki. (Blikk, Police, RTL Híradó)