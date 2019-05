Orbán Viktor: Elegem van abból, hogy szélhámos milliárdosok egy maroknyi csoportja romhalmazzá teszi az országot, föléli a jövőnket, eljátssza az esélyeinket

Tíz éve is volt EP-választás Magyarországon, Orbán Viktor akkor is kampányolt, és ezt mondta Kecskeméten:

„Elegem van abból, hogy szélhámos milliárdosok egy maroknyi csoportja romhalmazzá teszi az országot, föléli a jövőnket, eljátssza az esélyeinket.”

Fotó: Alina Novopashina/DPA/AFP

Annyira más volt tíz éve a magyar belpolitika, hogy Orbán Viktort Bajnai Gordon védte meg a felháborodott szlovákoktól. A szlovákok nem azért háborodtak fel, mert Orbánnak elege volt a szélhámos milliárdosokból, hanem azért, mert a szlovákiai Magyar Koalíció Pártjával közösen rendezett választási nagygyűlésen azt mondta: a magyar képviselőknek a teljes Kárpát-medencei magyarságot kell majd képviselniük az Európai Parlamentben, aki ezt nem érti, vagy zokon veszi, az éppen az Európai Unió lényegével nincs tisztában.

Óriási botrány lett ebből Szlovákiában. Az Orbánt ért szlovák minősítéseket az akkor hivatalban lévő miniszterelnök, Bajnai Gordon utasította vissza. Szerinte méltatlan megjegyzésekkel illették szlovákiai politikusok Orbán Viktort.

"Nem igaz, amit az egyik szlovákiai kormánypárt vezetője mondott, Orbán Viktor nem neofasiszta politikus" - mondta Bajnai.

Bajnai úgy vélekedett, hogy "bár nem tisztje megvédeni a Fidesz elnökét - ezeket a kijelentéseket mindenkinek vissza kell utasítania".

Azért azt is megjegyezte, hogy Magyarországon is óvakodni kell a más országokra vonatkozó "félreérthető és provokatívnak ható" kijelentésektől, mert ezek a bizalmatlanságot erősítik Magyarországgal kapcsolatban, márpedig az országnak most elsősorban bizalomra és kiszámíthatóságra kell törekednie.

Semjén Zsolt ugyanakkor már akkor is megfejtette a helyzetet, szerinte a "Gyurcsány-Kóka-Bajnai kormány", az EU és az MSZP felelős azért, hogy Orbán Viktort Esztergomban elmondott szavai miatt meg lehetett támadni.