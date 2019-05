Salvini máris Orbánnal szövetkezne, de a Fidesszel se lennének elegen az euroszkeptikusok az EP-ben

Matteo Salvini megtartja sajtótájékoztatóját az EP-választások után Milánóban Fotó: MIGUEL MEDINA/AFP

Még nincs hivatalos végeredmény, de nagyjából 33-34 százalék közötti eredményt ért el Matteo Salvini és az olasz Liga a vasárnap, és ezzel megnyerték az EP-voksolást. Nagyon nagy győzelem ez a belügyminiszternek, aki öt év alatt megsokszorozta egykor regionálisnak számító pártja támogatását.

Alaposan maguk mögött hagyták a Demokrata Pártot (23,5 százalék) és a koalíciós partnerüket, a kormányt vezető Öt csillag Mozgalmat is (16,7 százalék). Ez - tehát hogy a mainstream baloldal megverte őket - nagyon kínos a kormányt vezető Öt csillagnak, ami könnyen azt eredményezheti, hogy hamarosan új választások lesznek Olaszországban. Silvio Berlusconi és a Forza Italia kevesebb mint 8 százalékig jutott.

Az olasz belügyminiszter nagyon lelkesnek hallatszott hétfőre virradó éjjel és már egy nagy euroszkeptikus koalícióról beszélt a sajtó előtt. De akármennyire nagyot is nyert Salvini otthon, úgy tűnik, hogy az eredmény kevés lesz ahhoz, hogy Európában is jelentős befolyásra tegyen szert.

Salvini a RAI tévétársaságnak arról beszélt, hogy a francia Marine Le Pen Nemzeti Frontjával és a brit Nigel Farage Brexit-pártjával együtt akár 90 szék is az övék lehet az európai parlamentben, sőt, ez a szám a radikálisokat tömörítő Szabad Nemzetek Európája csoport (Europe of Nations and Freedom) többi pártjával együtt 150-ig is felkúszhat, úgy, hogy „ebbe még nem számolta bele Orbán Viktort és a Fideszt”, akikre szintén számítanak, hiszen hasonlóan gondolkodik hozzájuk, csak egyelőre még a konzervatív pártcsalád, a Néppárt tagjai.

Salvini és Orbán május 2-án a Karmelita-kolostorban Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

A realitás messze van ettől, legalábbis a Politico gyors elemzése szerint. Összesen akár 115 mandátuma is lehet a radikálisoknak a parlamentben, de a belső feszültségek és a koordinációs problémák miatt nem egyértelmű, hogy ebből egy pártcsalád alakul ki, vagy inkább több párhuzamos - utóbbi látszik valószínűnek.



Bár mind Salvini, mind Farage, és Le Pen is megnyerték a választást saját országukban, a formálódó képviselőcsoport valószínűleg ennél kevesebb, minimum 70, nagyon optimális esetben maximum 90 mandátumra lesz jó a formálódó parlamentben.

Ezek a pártok jelenleg szét vannak szórva a parlamentben, és azon kívül is, Farage-ék például a német AfD-vel a Szabadság és Közvetlen Demokrácia nevű (Europe of Freedom and Direct Democracy) pártcsalád tagjai, de a végső szám nagyban függ a másik erősebb radikális csoportosulás, a lengyel Jog és Igazságosság vezette Európai Konzervatívok és Reformistákkal (European Conservatives and Reformists) való együttműködéstől.

A fő problémát az adja, hogy az egyes nacionalista irányultságú pártok mind dominanciára törnek, ami által egyetlen egységesnek látszó pártcsalád könnyen instabillá válhat.

A Néppárt és a szocialisták gyengültek ugyan, de mindkét nagy párt legalább 150-170 széket foglal majd el a parlamentben, a liberálisok 100 körül végeznek majd, a zöldek valamivel kevesebbel. A konkrét számszerűségnél viszont fontosabb, hogy ezek a pártok mind elzárkóznak a szélsőjobboldallal való együttműködéstől.

Viszont igaz, hogy a Ligának ez a 34 százalék hazai pályán nagyon komoly eredmény, és könnyen azt eredményezheti, hogy a kormányon belüli erőviszonyok megváltozásával hamarosan szövetségi szinten is választásra kerül sor.

A Politicónak a Ligában már arról beszéltek, hogy akár néhány héten belül is kiírhatnak új választásokat, bár a látszat az, hogy ebben nincs egység a párton belül sem, és Salvini még kitartana a jelenlegi felállás mellett. Mindenesetre az Öt csillagot hátba vágta a rossz eredmény, amit mutat az is, hogy a párt vezetői még egy sajtótájékoztatót sem tartottak a vasárnapi eredmények nyilvánosságra kerülése után. (Associated Press / Politico)