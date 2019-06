Lesz egy leszbikus pónipár a My Little Ponyban

Leszbikus pónipár tűnik fel a My Little Pony: Friendship Is Magic című rajzfilm utolsó évadában. A The Last Crusade című epizódban az iskoláskorú Scootaloo nevű karaktert két nőstény póni, Lofty nagynéni és Holiday nagynéni neveli.

Ők pedig nem lakótársak vagy testvérek, hanem egy szerelmespár, és ez ki is derül a meséből. A két karakter nyomtatásban már feltűnt korábban, de az animációs sorozatban ez lesz az első megjelenésük.

Az epizód a Pride időszakára esik, Európában már le is vetítették, az Egyesült Államokban pedig szombaton kerül adásba. (BuzzFeed)