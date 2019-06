Cinikus dolog azt feltételezni, hogy Németország üzleti érdekek miatt elnéző Orbánnal

Michael Roth külügyi államtitkár Németországban, aki már többször is élesen kritizálta a magyar kormány lépéseit, például a Soros-, vagy Juncker-plakátok ügyében, és Gruevszki miatt is.

Az államtitkár szerint egy uniós tagállamnak szégyen EU-ellenes kampányokat tartani.

Azt mondja, a javuló német-magyar kereskedelmi kapcsolatokkal nem járnak politikai kedvezmények.

Szerinte az EU a legjobb életbiztosítás a globalizáció idején, és meg kell védeni a nacionalizmussal és a populizmussal szemben.

A szociáldemokrata politikus levélben válaszolt a 444 kérdéseire.

Mi a legfontosabb politikai ellentét a német és a magyar kormány között? Hogyan definiálná a konfliktus lényegét?

A közös alapértékek tisztelete nélkülözhetetlen a partnerséghez és az együttműködéshez az Európai Unióban. Nem csak én aggódom a magyar fejlemények miatt. Az Európai Parlament nemrég kezdeményezte a hetes cikk szerinti eljárást, ami a Tanács előtt van függőben. Mindannyian azt várjuk Magyarországtól, hogy nőjön fel ahhoz a felelősséghez, ami az uniós tagsághoz tartozik, és tartsa tiszteletben a közös alapértékeket.

Néha úgy tűnik, mintha a nyugati politikusokat jobban zavarná a magyar kormány konfrontatív hangneme, a diplomáciai rossz modor, mint az, hogy valójában mi történik Magyarországon. Egyetért ezzel?

Nem szeretnék belemenni egy vitába a diplomáciai modorról. Politikus vagyok, szeretem a tiszta, őszinte, ugyanakkor konstruktív beszédet, ami tényeken és számításokon alapul. Engem az Európai Unió és a közös értékek érdekelnek. Szégyen és elfogadhatatlan, hogy egy uniós tagállam EU-ellenes kampányokat tart, ahogy azt az Európai Bizottság, és más tagállamok is világosan kifejezték.

Ön szerint megváltozott a Fidesz politikája az EP választás óta?

Nem az én feladatom, hogy megítéljem az EP választások hatásait a pártok politikájára. Most az a fontos számunkra, hogy megegyezzünk a stratégiai célokról és hogy egy erős Bizottság álljon fel a következő évekre. Az EU minden tagjának tisztában kell lennie ezzel a felelősséggel.

Pedig a kormány első bejelentéseinek egyike az EP-választás után az volt, hogy megszüntetik a reklámadót. A lépés egyik legnagyobb nyertese az RTL Klub tulajdonosa, a német Bertelsmann vállalat.

Biztosíthatom arról, hogy az új magyar adószabályozásnak nincs hatása a német álláspontra.

Fotó: MATT DUNHAM/AFP

Van egy gyakori vélemény Magyarországon, amely szerint a jelenlegi gazdasági környezet az alacsony adókkal és az olcsó munkaerővel tökéletes a német üzleti érdekek számára, így pedig, bár a felszínen lehetnek politikai konfliktusok, a német kormánynak igazából nincs komoly baja Orbánnal. Mit gondol erről?



Ez egy nagyon cinikus feltételezés. Számos alkalommal kifejeztük a súlyos aggályainkat a magyar fejleményekkel kapcsolatban. Szociáldemokrataként pedig soha nem leszek a rosszabbodó munkahelyi-, és piaci körülmények pártján. Az valóban igaz, hogy Magyarország gazdasági teljesítménye és a német-magyar kereskedelmi kapcsolatok jelentősen fejlődnek. De ez semmiképpen sem jár együtt politikai engedményekkel.

Ön kifejezetten aktív volt a görög válság idején, sokszor tárgyalt Görögországgal. Németország akkor érezhetően jóval szigorúbb volt, mint Magyarországgal az utóbbi években. Akár ezt az összehasonlítást is lehet úgy értelmezni, hogy egy dolog, ha jogállami problémák vannak, de ha egy tagállam a gazdasági érdekekkel szórakozik, igazán csak akkor kerül bajba.

Az EU csak akkor tud működni, ha minden tagállam tiszteletben tartja a szabályokat, amikben közösen megállapodtunk. Németország, másokhoz hasonlóan nem tesz különbséget aszerint, hogy melyik tagállammal, vagy milyen típusú ügyben merülnek fel problémák.

A gazdasági kérdésekkel az a helyzet, hogy nyilvánvalóan látszik, amikor valaki nem teljesíti a feltételeket, például amikor az államadósság meghaladja a GDP 60 százalékát egy országban. A jogállammal és a demokráciával kapcsolatos kérdésekben ez már nem ilyen egyszerű.

Ezzel a helyzettel nem vagyok elégedett. Ezért van szükségünk új mechanizmusokra az EU-n belül. Néhány kollégámmal együtt azt javasoltuk, hogy vezessük be egy olyan rendszert, amivel időszakosan ismétlődő módon ellenőrizni lehet a jogállami helyzetet.

Szijjártó Péter külügyminiszter tavaly decemberben azt mondta, hogy a túlóratörvény bevezetésére többek között azért volt szükség, mert német vállalatok igényelték. Tud ilyenről?

A német kormány biztosan nem kérte, hogy változzanak meg a magyar munkatörvények.

Mi a határa annak, ameddig be lehet avatkozni egy szuverén állam belpolitikájába az EU-n belül?

Az Európai Unió nemcsak egységes piac, hanem mindenek előtt értékek közössége. Az EU-tagságnak vannak előnyei, például a szabad utazás, a közös piac, a pénzügyi előnyök és az Európai Bizottság, illetve az Európai Parlament munkájába való beleszólás lehetősége, de ezek az előnyök nincsenek ingyen. Ehhez tartanunk kell magunkat a közösen elfogadott szabályokhoz, tiszteletben kell tartani az Európai Bíróság döntéseit, és bízni kell abban, hogy a partnerek is ezt teszik.

Ugyanakkor el kell kerülni a bizalmatlanságot a kormányok, a Bizottság és a civil társadalom között. Aggodalmakat megfogalmazni és felhívni a figyelmet a közösen lefektetett elvekre, az nem a belpolitikába való beavatkozás.

Fotó: Emmanuele Contini/NurPhoto

Mi az elmúlt évek európai politikájának tanulsága? Ebben az időszakban az úgynevezett brüsszeli elit elleni érzések hevesebbé váltak, sok helyen politikát lehetett erre alapozni. Min kell változtatni?



Európa továbbra is az egyetlen modell számunkra, amiben szembeszállhatunk a globalizált világ kihívásaival. Ez olyasmi, amit egyértelműbben kell kommunikálnunk. Az európai polgárokat jobban be kell vonni az európai ügyekről szóló vitákba. Ugyanakkor Európának szociálisabbá kell válnia, láthatóbbnak kell lennie vidéken, és nem szabad hagyni, hogy a bűnbak szerepét töltse be rövidlátó nacionalista kampányokban. Az EU egy egyedi sikertörténet, amit meg kell védenünk a populizmussal és a nacionalizmussal szemben.

A német szociáldemokrata párt (SPD), aminek Ön is tagja, közben kifejezetten gyengén szerepelt az EP-választások. Ennek mi az oka?

Hiányzik a hitelességünk. A koalícióban jó munkát végzünk, de az emberek ezt nem tulajdonítják nekünk. Nem vagyunk elég izgalmasak, nem vagyunk elég optimisták. És több szolidaritást kell mutatnunk befelé.

Mi lesz a német kormánykoalíció sorsa az SPD vezetőjének lemondása után? Jönnek az előrehozott választások?

Az SPD túlélése nem attól függ, hogy elhagyjuk-e a koalíciót azonnal, néhány hónap múlva, jövőre, vagy 2021-ben. Ahogy a koalíciós megállapodásban is szerepel, ősszel fogjuk értékelni a koalíció helyzetét, a decemberi pártkongresszusunkon pedig alaposan megvitatjuk a helyzetet.

Számít arra, hogy a Zöldek átalakítják a német politikát?

Minden párt célja az, hogy átalakítsa a politikát. A Zöldek pedig egyszer már megtették ezt a kilencvenes években az atomenergia elleni mozgalmukkal.

Mit jelent Merkel távozása az európa politikai rendszer számára?

Merkel egyszerűen csak nem indul többé a posztért, ez egy bevett gyakorlat a politikában. A következő választások megmutatják, mennyire lesz Európa-párti a következő német kormány.

Egy felmérés alapján az uniós polgárok többsége szerint reális lehetőség, hogy 20 éven belül felbomlik az EU. Megalapozott ez a félelem?

Nem ismerem ezt a felmérést, de természetesen komolyan veszem ezeket a félelmeket. Amikor emberekkel beszélek Európa-szerte, hallom a kritikus hangokat is. De az Európa-projekt támogatottsága is magas, különösen a fiatalok között. Számukra az EU az élet alapvető fontosságú része, ahogy az is, hogy szabadon utazhatnak Európán belül. Én már csak ilyen javíthatatlan Európa-párti optimista vagyok. Az EU a legjobb életbiztosítás a globalizácó idején.