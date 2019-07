Az utóbbi 4 évben annyit csökkent a déli jégtakaró, amennyit 34 év alatt az északi

A Föld déli és északi sarkát is jég borítja, de ettől függetlenül a két sarkvidék nagyon különböző. Míg az északi egy óceán, amit kontinensek vesznek körül, és közvetlenül hat rá a felmelegedés, addig a déli egy magában álló, fagyos kontinens, amit óceánok vesznek körül, és erős szelek védik attól, hogy a bolygó felmelegedése olvassza a rajta és körülötte lévő jeget.

Éppen ezért, míg az északi sarki jégtakaró folyamatos zsugorodása a klímaváltozás egyik legfontosabb jelzője és problémája volt, a déli megfigyelések rendre a jégtakaró enyhe növekedését mutatták.

Fotó: Ozge Elif Kizil/Anadolu Agency

2014-ben azonban valami megváltozott, ekkortól ugyanis a déli jégtakaró területe is csökkenni kezdett, méghozzá rohamos mértékben, az elmúlt 4 évben átlagosan háromszor olyan gyorsan, mint az északié.

Egy frissen publikált tanulmány szerint a jégvesztés mértéke ráadásul sokkal gyorsabb, mint korábban gondolták. A déli jégtakaró mérete a 80-as években sem volt ennyire csekély, ez pedig azt jelenti, hogy az elmúlt 40 év folyamatos bővülését mindössze 4 év alatt sikerült teljesen lenullázni.

A kutatók egyelőre nem biztosak az okokban, ehhez további mérések, és a jégtakaró vastagságának pontos meghatározása is szükséges, de a Guardiannel több szakértő is azt mondta, rég sejtik, hogy a klímaváltozás valahogy felzárkózik majd a Déli-sark jegének olvasztásában is.

A kutatás más szempontból is mérföldkőnek számít: eddig ugyanis arra sem volt bizonyíték, hogy ilyen hatalmas jégtömeg ennyire rövid idő alatt eltűnhet. A déli jégvesztés azért is járhat nagyon súlyos következményekkel mert ha a kiváltó oka az, hogy megváltoztak a jégtakaró növekedéséhez ideális körülmények, mint az uralkodó szélirány vagy az ózonlyuk mérete, akkor valószínűsíthető, hogy a drasztikus csökkenés folytatódni fog. (Guardian)