40 hónap börtönre ítélték a kínaiaknak titkokat eladó amerikai diplomatát

Vádalkut kötött az amerikai ügyészséggel Candace Marie Claiborne amerikai diplomata, aki a vád szerint több tízezer dollárnyi ajándékot és készpénzt fogadott el öt éven át kínai titkosügynököktől a külügyminisztériumból kicsempészett belső, bizalmas feljegyzésekért cserébe. A vád szerint Claiborne, akinek beosztásából adódóan kötelessége lett volna jelenteni minden olyan esetet, amikor gyanúja szerint idegen ügynök környékezte meg, hazudott a hatóságoknak és az átvilágítóknak is.

"A kínai hírszerzők meggyőzték Claiborne-t, hogy pénzre váltsa feddhetetlenségét és az amerikai kormány bizalmas információit" - mondta az esetről John C. Demeres, az amerikai igazságügyi miniszter nemzetbiztonságért felelős helyettese. Az ügyben eljáró államügyész, Jessie K. Liu szerint a nő "újra meg újra hazudott szerepéről az amerikai kormány becsapásáról. Megszegte külügyi alkalmazottként tett esküjét, mi pedig továbbra is felelősségre fogjuk vonni azokat, akik visszaélnek bizalmi helyzetükkel".

Az 1999 óta a külügyminisztérium alkalmazásában álló, az USA pekingi és sanghaji külképviseletén is szolgáló Claiborne ellen bő két éve, 2017 márciusában emeltek vádat. Aszerint Claiborne jellemzően nem titkos minősítésű, de alapvetően nehezen hozzáférhető belső külügyi feljegyzéseket adott át a kínai ügynököknek, például arról, hogy hogyan értékelik a külügyminisztériumban a kínaiakkal folytatott kereskedelmi tárgyalásokat.

A periratokból kifejezetten zaftos részletek is kiderültek, például arról a most 34 éves amerikai férfiról, akit Claiborne "lakótársaként" jellemeznek. A diplomata szívén viselte ennek a fiatal férfinak a sorsát, mert a szolgálataiért cserébe például azt kérte, hogy a kínaiak fizessék ki 12 ezer dolláros tandíját egy divatiskolában, illetve fizessenek neki további 35 ezer dollárt, hogy befejezhesse tanulmányait. A gyanú szerint a kínai ügynökök egy esetben még Kínából is kimenekítették a férfit, akit "állítólag súlyos bűncselekményt követett el Kínában". A kémek elsimították az ügyet a rendőrségen, és még repülőjegyet is vettek neki.

Claiborne, akit a vádiratban úgy jellemeztek, mint aki folyamatosan pénzszűkében volt, egészen bensőséges viszonyt ápolt kínai tartótisztjeivel. Egyikükre például ráírt, hogy hozzon egy mamuszt, "mert gyakran fázik a lábam".

Claiborne a vádemeléskor még ártatlannak vallotta magát, végül az eljárásban beismerte bűnösségét. Így a bíróság végül 40 havi elzárásra, azon túl három év pártoló felügyeletre, illetve 40000 dollár pénzbírságra ítélte. (Via Justice.gov)