Tehénturizmussal csábítana új vendégeket India

Új irányokból próbálnak turistákat csábítani India több tartományában is: egy tehénkör kialakításával próbálkozhatnak a közeljövőben. Azaz egy olyan útvonal megtervezésével, melyen végigjárva a turisták egy csomót megtudhatnának India teheneiről, illetve az egyes államokban tenyésztett fajtákról.

Fotó: GUIZIOU Franck / hemis.fr/hemis.fr

A tehénútvonal megtervezésére felkért bizottság többek között Haryana, Rajasthan, Gujarat, Maharashtra, Karnataka és Goa államokat is számításba vette, mint potenciálisan tehénlátnivalóban gazdag területeket.

Az ötlet felkarolói azt várják, hogy külföldi turisták mellett diákok és kutatók is becsatlakoznak majd a túrákba.

A Times of India újságírójának a tehénturizmus részleteit kidolgozó bizottság egyik tagja azt mondta, hogy eddig túlságosan a vallási és kikapcsolódásra épülő turizmusra vagy kalandtúrákra koncentráltak, de most itt a lehetőség, hogy az őshonos tehénfajtákat is megismertessék az emberekkel. A másik cél, hogy a tehénalapú gazdálkodás formáit és termékeit is népszerűsítsék.

A tervek szerint első körben a kinézett államokban 400 tehén-turizmusközpontot fognak kialakítani.