A többi részleget vidékre költöztetné, a sajátját Budapest közelében tartaná és önálló ősmagyarkodó intézetté fejlesztené a Természetudományi Múzeum új, kurultájos igazgatója

Igazgatói pályázata szerint az állat- növény- és ásványtárat is vidékre költöztetné és mindenben a kormány szándékait követné a Természettudományi Múzeum két hét múlva hivatalba lépő új főigazgatója, Bernert Zsolt, írja a HVG.

A Ludovika területéről kipaterolt múzeum a tervek szerint Debrecenbe és más vidéki telephelyekre költözne.

A Kurultájon is fellépő, illetve az áltudományos Magyarságkutató Intézet környékén is feltűnt Bernert pályázata eddig nem volt ismert, a HVG ennek egyes részleteit ismerteti cikkében. A pályázó az anyagban többek között arról ír, hogy a múzeum nagy gyűjteményei és osztályai jelentős veszteség nélkül költöztethetőek máshová, kivéve az egyik legkisebbet, a mindössze hatfős embertanit, aminek, mit tesz Földanya, épp ő a vezetője pár hónapja. Ezt ugyanis „az embertani szakma budapesti koncentrálódása miatt” az agglomerációban képzeli el. Sőt jelentősen fejlesztené is: először Bicskén hozná létre „a világ legnagyobb és nemzeti szempontból összehasonlíthatatlan jelentőségű gyűjteményét”, de ez sem lenne elég, mert távlatilag egy önálló Magyar Embertani Intézet és Múzeum kialakítását tervezi.

Bernert hosszasan fejtegeti, hogy

„a magyar történelem természettudományos (antropológiai és genetikai) tényeken alapuló megismerésére - például annak vizsgálatára, hogy kimutatható-e a hunok, a honfoglaló magyarok és az Árpád-ház között genetikai kapcsolat - fokozódó igény figyelhető meg a társadalomban”.

Ez az igény valójában azonban a pályázatot kiíró amatőr hobbitörténész Kásler miniszterben fokozódik leginkább.

(via HVG)