New York-i segítséggel akarták újjászervezni a maffiát Szicíliában

Szerdán az FBI és az olasz rendőrség közös akcióban csapott le egy szicíliai maffiacsaládra, ami több éves amerikai száműzetés után újra otthon próbálta kiépíteni a hatalmát. Az akcióban részt vevő több mint 200 rendőr és FBI-ügynök összesen 18 embert vett őrizetbe a palermói Inzerillo klánból, akik a New York-i Gambino családdal fogtak össze. A 19. gyanúsítottat pedig Egyesült Államokban fogták el.

Tommaso Inzerillo Fotó: ALESSANDRO FUCARINI/AFP

Az Inzerillo családnak azután kellett elmenekülnie Szicíliából, hogy a Cosa Nostrát irányító Salvatore „Toto” Riina az 1980-as évek elején maffiaháborút indított a szigeten, és kiszorította őket Palermo külvárosi részéből, Passo di Riganóból. De a szervezetben változás indult be, miután Riina 2017-ben meghalt a börtönben. Ezután a New York-i szövetségesei segítségével az Inzerillo család nekiállt visszaszerezni a régi területeit Palermóban., ami nem kis feszültségeket szült a városban.



A Gambinók a az öt hagyományos olasz-amerikai maffiacsalád egyike New Yorkban. A család fejét, Francesco „Franky Boy” Calit idén márciusban lőtték le Staten Islandon, ami már nem sok jót vetített előre az Inzerillóknak sem.

Francesco Inzerillo Fotó: ALESSANDRO FUCARINI/AFP

Az FBI és az olasz rendőrség nemzetközi elfogatóparancs alapján három ingatlanban tartottak házkutatást New Jerseyben, Staten Islandon és Philadelphiában. Az olasz rendőrség közleménye szerint a szerdán elfogott klántagokat maffiatagsággal, zsarolással, csalással és tisztességtelen versennyel vádolják. Az elfogottak között van Salvatore Gambino is, az egyik Palermo melletti falu polgármestere és Francesco Inzerillo is. (Guardian)