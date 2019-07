Szombathely fideszes alpolgármestere megsértődött, hogy félreállították

"Hende Csaba először a Fidesz többségét, majd magát a Fideszt veri szét" - jelentette ki Koczka Tibor, Szombathely fideszes alpolgármestere, miután eldőlt, hogy őt nem indítják az őszi önkormányzati választásokon.

Szombathelyen az év elején vette át a hatalmat az ellenzék a közgyűlésben, amikor az addig a Fideszt támogató független alpolgármester, Molnár Miklós is csatlakozott az összeállt ellenzékhez, amelynek így már többsége lett a városi közgyűlésben. Koczka erre utalhatott, amikor a többség szétverésével vádolta Hende Csabát, a város parlamenti képviselőjét, a Fidesz helyi elnökét.

Hende amúgy maga is félreállítottnak érezheti magát, legalábbis nem volt jelen, amikor szerdán Kósa Lajos országos kampányfőnök bemutatta a Fidesz új polgármester-jelöltjét, Balázsy Pétert.

Koczka leginkább azt nehezményezi, hogy teljesen kihagyták a döntésből, még csak azzal se keresték, hogy közöljék, nem fogják indítani semmilyen posztért. De már korábban is voltak összetűzései a helyi Fidesszel: pár hete nyilvánosan kritizálta a helyi fideszes lapot, a Szombathelyi Hírlapot, melynek tartalma szerinte "fényévnyire van a keresztény, konzervatív értékektől". Nem is szavazta meg, hogy a lap a város nevét használhassa a jövőben is.

Koczka komolyan is árthat a Fidesznek, ha a párt ellenében is elindul a választáson, mivel ő főleg a Fidesztől vehet el szavazatokat. Hogy elindul-e, azt egyelőre még csak lebegteti. Mint Ungár Péter helyi lapjának, az ugytudjuk.hu-nak mondta, most arra koncentrál, hogy megbízatása hátralevő idejében a lehető legjobban végezze munkáját. (Via Index, Nyugat.hu)