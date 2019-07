Ezúttal a Ripostra nézve hozott kedvező ítéletet a bíróság Nagy Blankával szemben

A hvg.hu számolt be a Nagy Blanka vs. kormánypárti sajtó jogi csatájának újabb fejezetéről.

A bíróság eddig minden alkalommal a decemberi ellenzéki tüntetéseken feltűnt kiskunfélegyházi diáktüntetőnek, Nagy Blankának adott igazat, akit - azok után, hogy Bayer Zsolt egy kretén, nyomorult, szerencsétlen prolinak nevezett, és akinek a Pesti Srácok később befotózott a szoknyája alá - a Ripostra hivatkozva az Origo, a Figyelő és a Lokál is azzal támadott be, hogy „nagyon rossz tanuló, sokat hiányzik, ráadásul három tárgyból is bukásra áll”.

A cikk címe így szólt:

„Több tárgyból bukásra áll, gyakran lóg az iskolából a mocskos szájú diáktüntető”



Nagy Blanka, a kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium tanulója egy januári, kormányellenes budapesti tüntetésen. Fotó: Ács Dániel/444

A Figyelő, miután Nagy Blanka cáfolta az állításokat, és perre vitte az ügyet, később elismerte a hazugságot, és helyreigazította az állítást. A bíróság az Origo ellen is a diáklánynak adott igazat, majd a Ripost is bukta a pert, de a kormánymédia nem hagyta annyiban Nagy Blanka ellenőrzőjét is csatolták a peranyaghoz, hogy aláhúzzák állításaikat is. Az Origo megtagadta a helyreigazítást névtelen cikkük nyomán.

A Fővárosi Ítélőtábla kedden viszont a kormánysajtó számára hozott kedvező ítéletet, miután a Ripost megfellebbezte a döntést. Azt akarták elérni, hogy mégse kelljen teljes helyreigazítást közölniük, és ez részben sikerült is. A helyreigazítást nem tagadhatják meg, de néhány állítást igen.

A bíróság rendben lévőnek találta azt a megfogalmazást, ami szerint a „mocskos szájú diáktüntető a kicsapás szélére kerülhet”, mert a feltételes mód miatt ez csak egy lehetséges kimenetele a történetnek, és az ítélőszék szerint - mivel Nagy Blankának elégséges jegyei is voltak -, azt lehet úgy értelmezni, mint ahogy a cikk állítja, azaz, hogy „közel állt” a bukáshoz egyes tárgyakból.

Nagy Blanka ügyvédje, Litresits András szerint a döntés furcsa, mivel a cikket átvevő Lokál esetében a bírói tanács még a diáklánynak adott igazat, és arra jutott, hogy az elsőfokú ítélet megalapozott volt. Az ügyvéd azt is elmondta, hogy ettől függetlenül is elindítják a polgári pereket a lapok ellen sérelemdíjakért. (hvg.hu)