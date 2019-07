Gumicsónakokkal és helikopterrel mentették az áradásban elakadt vonat utasait Indiában

Mintegy 700 embert mentettek ki Indiában, miután a vonatuk egy áradásban akadt el Mumbai közelében. Az utasokat helikopterekkel és gumicsónakokkal is mentették. A vonat péntek éjjel akadt el, az utasokat nem engedték, hogy kiszálljanak, így sokan 15 órán át élelmiszer vagy víz nélkül vesztegeltek a vonaton, míg meg nem jött a mentőakció. A közelben egy átmeneti tábort is felhúztak a számukra. A vonatról a hatóságok elmondása szerint kilenc terhes nőt is kihoztak.

Az Ázsia déli felén végigsöprő monszun okozta áradásokban több mint 600 ember halt meg az elmúlt hetekben.