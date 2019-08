A homofób Boldog István képviselő akciójáról ír az egész világsajtó

Most éppen nem túlzás azt mondani, hogy a csapból is Magyarország folyik: gyors és nyilván nem teljeskörű körbepillantásunk alapján az elmúlt 24 órában a Guardian, a CNN, az NBC News, a Yahoo News, az Euronews, a Bloomberg, a Reuters, az Aljazeera, a Hill, és az lgbtqnation biztosan írt cikket arról, hogy Boldog István fideszes képviselő azért bojkottálja a cég termékeit, mert a Coca-Cola új reklámkampányában egymásra mosolygó, illetve ölelkező leszbikusok és homoszexuálisok láthatók.

Kevesen tudtak egyetlen, egzotikus nyelven írott Facebook-poszttal ekkora nemzetközi médiafigyelmet kavarni.

A CNN, az NBC és a többi nagy hírgyár nagyon hasonlóan számol be a budapesti történésekről. A cikkek túlnyomó része két fontos tényt szögez le rögtön az elején: egyrészt azt, hogy a kormánypárt egyik ismert képviselője bojkottot hirdetett az üdítőgyártó ellen a melegeket szerepeltető kampányuk miatt. Másrészt azt, hogy a Fidesz ellenzi a melegházasságot.

A témáról szóló cikkek elolvasása alapján pontosan érzékelhető, hogy mivel a kormány központilag irányított propagandamédiája homofób, mocskolódó stílusban szállt be a témába - a Pesti Srácok például olyanokat írt, hogy a homoszexuális lobbi ostromolja Budapestet, illetve hogy „A gyerekekre pedig azért van szükségük friss húsként, mert kevesen vannak, és hamar ráunnak egymásra” - Boldog akcióját többen is a magyar kormányzati akarattal azonosítják. Miközben a témáról író, a magyar kormánnyal jellemzően kritikus Guardian is megemlíti, hogy a Fidesz az ügyben nem állt be Boldog mögé.

A kormánypárt ugyanis a maga módján, ha el nem is határolódott, de azért egyértelműen elhúzódott az ügytől, hiszen hivatalosan annyit nyilatkoztak, hogy

„Magyarország szabad ország, ezért mindenki szabadon eldöntheti, hogy iszik-e Coca Cola-t”.

Több, a témával foglalkozó külföldi lap, így az Euronews is megemlíti, hogy Kövér László fideszes házelnök idén májusban arról beszélt, hogy erkölcsi értelemben a pedofíliához hasonlít, amikor a homoszexuális párok gyereket akarnak örökbe fogadni, illetve hogy azt szerinte még a normális homoszexuálisok is tudják, hogy ők nem egyenrangúak.

A beszámolók nagy része ugyanakkor azt is megemlíti, hogy a legutóbbi nagyobb felmérés szerint a magyar népesség körében emelkedett a melegek elfogadottsága és a lakosságnak már közel kétharmada nyitott a témában. Boldog akciójához nyíltan eddig csak a fundamentalista, menekült- és melegellenes Hit Gyülekezete csatlakozott.