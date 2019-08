Elrepült az az 5 év, amikor letették a gazdagréti tanuszoda alapkövét, most már a közbeszerzést is kiírták rá

Szépen megnőttek azóta azok a gyerekek, akiket 2014 áprilisában kirendeltek egy kis ünnepségre Gazdagrétre. Annak örömére kellett megjelenniük, hogy fideszes politikusok letették a tanuszoda alapkövét. Simicskó István, akkor sportért felelős államtitkár azt ígérte, hogy egy éven belül, vagyis 2015 tavaszán három iskola diákjai tanulnak majd úszni az épületben.

És hopp, alig 5 évvel és négy hónappal később, vagyis most a héten meg is jelent a közbeszerzési kiírás a gazdagréti tanuszoda építésére. Még csak a felhívás, majd kiderült, hogy Mészáros Lőrinc valamelyik cége ráér-e éppen.



A tanuszoda-építési programot egyelőre nem lehet az Orbán-kormány beváltott ígéreteinek aranylapjaira beragasztani. Orbán Viktor 2013 végén ígérte meg, hogy minden járásban lesz tanuszoda. Az eredeti ütemterv szerint 25 településen már 2015-ben átadták volna a létesítményeket. Ehhez képest még mindig van 8 tanuszoda az első körös 25-ből, amit nem adták át. Gazdagréten meg külön kertész kellett volna, hogy az alapkövet időről időre kiszabadítsa a gazok közül.

Az alapkő júliusban Fotó: Olvasónk

A Nemzeti Sportközpontok honlapja szerint így áll most a tanuszodaépítés 2013-ban meghirdetett első köre:

Amelyik tanuszoda egyáltalán elkészült, azok közül is mindegyik a szerződésben vállalt határidőn túl, és a többsége sokkal drágábban, mint amennyiért a munkát vállalták.

A gazdagréti tanuszoda építésére kiírt felhívásban már fel sem tüntették, hogy mennyi pénzt szán a kiíró a munkákra. Lesz, ami lesz.



Az viszont nem biztos, hogy kivitelező is lesz a munkákra. Pannonhalma például úgy járt - szintén elsőkörös tanuszoda várományosként -, hogy 4-5 éves várakozás után végre kiírták ott is a közbeszerzést, de a napokban kiderült, hogy a két jelentkező érvénytelen ajánlatot adott be. Így kezdődhet minden újra.

A pannonhalmi tanuszoda látványterve Fotó: pannonhalma.hu

Ami igazán szép, hogy az első körben megjelölt 25 helyen még bőven el sem készültek a tanuszodák, a kormány 2017 nyarán már meghirdette a második kört. Várpalota például ebbe a második körbe került be. A közbeszerzést most tavasszal írták ki, de ott sem érkezett érvényes ajánlat a munkákra. Ezért most új pályázatot írtak ki.