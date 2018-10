Van valami, ami meghaladja a kormány képességeit: pár tanuszoda felépítése a megígért határidőre

Pont ugyanolyan parádésan folytatódik a kormány tanuszodaépítési programja, amilyen az első, be sem fejezett üteme volt.

Ha minden megvalósult volna az ígéretekből, akkor most országszerte 51 új tanuszodát használhatnának a gyerekek. Ennek a harmada sem készült el.

Az elfelejtett apróság

„Bár a folyamat nem volt egyszerű, végül átadhatjuk a létesítményt” - utalt egy fél mondattal Bakó István, Derecske polgármestere a nyáron maga is arra, hogy milyen kihívásokkal küzd a kormány tanuszodaépítési programja.

A derecskei tanuszodát június közepén adták át, 16 hónapos csúszással, ráadásul az eredeti, nettó 318 millió is felszaladt időközben 406 millióra. Az ok hihetetlen: a tanuszoda az utolsó csempéig elkészült még 2017-ben, mégsem lehetett használni, mert az építmény nem volt rákötve a szennyvízhálózatra. Azt ugyanis nem rendelték meg a kivitelezőtől. Az a minisztérium szerint az önkormányzat feladata lett volna.

A derecskeiek még így is jól jártak, mert ha drágábban és késve, de legalább átadták a tanuszodát. Hat településen óriási csúszásban vannak. Füzesgyarmat a rekorder, ott 2017. január 6-án kellett volna átadni a tanuszodát, Enyingen csak egyetlen éve várakoznak. 26 másik településen a mostani iskolakezdésre ígérték az új tanuszodát. Kivitelezőkkel beszélve az derült ki, hogy gondot okozott a magas talajvíz, amivel a tervezők nem számoltak, és nemcsak Derecskénél fordult elő, hogy a munkák egy részét az önkormányzatnak kellett volna elvégeztetnie, de azt „forráshiány miatt” nem tette meg.

A tanuszodaépítést egyébként a központi költségvetés vállalja magára, ahogyan a későbbi üzemeltetést is, az önkormányzatnak a telket kell biztosítania ehhez.

A kormány tanuszodaépítési programjával foglalkoztunk már korábban. Orbán Viktor 2013 végén, pár hónappal a 2014-es választás előtt ígérte meg, hogy minden járásban lesz tanuszoda, majd Simicskó István akkori honvédelmi miniszter és Balog Zoltán akkori emberierőforrás-miniszter 2015-re ígérte a létesítményeket. Most már egyikük sem miniszter, a tanuszodák egy része pedig még mindig épül.

Két ütem

Az uszodaépítési program első ütemében eleve óriási csúszással írták ki a közbeszerzéseket, a szerződésekben szereplő határidőre egyetlen helyen sem volt átadás, Putnokon például 3 év telt el az alapkőletétel és tanuszoda megnyitása között, miközben a kivitelezési költségek folyamatosan nőttek.

Az első ütemben szereplő 25 településből 16-ban volt végül szalagátvágás, hat helyen még dolgoznak valamin, három helyen pedig nem is dolgoznak semmin, mert még el sem kezdődött a munka.

A legkínosabb a gazdagréti, ahol 2014-ben alapkövet is avattak, már az is külön munka lesz, hogy kiszabadítsák a gaz alól.

Mert az építkezés nem indult meg. Tavaly év végén jutottak el egyáltalán oda, hogy közbeszerzést írjanak ki, amit most nyáron eredménytelennek nyilvánítottak. Pedig két cég is jelentkezett a munkára, az egyik az a Penta Industry, amelyik szépen szerepelt a közbeszerzéseken, amíg Seszták Miklós miniszter volt. És ugyanez történt a pannonhalmi tanuszodával is, szintén év végi tenderkiírás, nyáron azt is eredménytelennek nyilvánították, holott arra is jelentkezett a Penta Industry. Vajszlón pedig még közbeszerzést sem írtak ki eddig.

Az nem számított, hogy az első ütem sem zárult még le, tavaly nyáron bejelentették, hogy indult a második, 26 településsel: Budakeszi, Cigánd, Csorna, Encs, Heves, Kapuvár, Kisbér, Kisvárda, Letenye, Mosonmagyaróvár, Orosháza, Pásztó, Pétervására, Pilisvörösvár, Rétság, Sarkad, Szécsény, Szentlőrinc, Tamási, Tapolca, Tét, Tiszakécske, Tiszavasvári, Várpalota, Vecsés, Zirc van az új listán.

Balog Zoltán, akkor még miniszter, 2016 végén azt ígérte, hogy 2018-ra nem lesz olyan járás Magyarországon, ahol nincs tanuszoda, így minden iskolás gyerek megtanulhat úszni.

A második ütem bejelentése 2017 nyarán azonos menetrend szerint zajlott: a helyi fideszes képviselő büszkén hírt adott arról, hogy kilobbizta a kormánynál a tanuszodát. Gyopáros Alpárnak például olyan szerencséje volt, hogy az ő választókerületének három települése is felkerült a listára: Csorna, Kapuvár és Tét. „A létesítményeknek a 2018/2019-es tanévkezdésre mindhárom városban üzemelnie kell” - nyilatkozta a képviselő.

Hörcsik Richárd fideszes képviselő is erről beszélt, amikor 2017 nyarán bejelentette, hogy Cigándon is lesz tanuszoda:

Ehhez képest a 26 településen nemhogy tanuszoda nem nyílt a mostani tanévkezdésre, de egyetlen kivétellel még a közbeszerzéseket sem írták ki. Az egyetlen kivétel Seszták Miklós, egykori miniszter Disneylandje, Kisvárda. Hogy oda miért kellett egyáltalán tanuszoda, az rejtély, hiszen van uszoda. A cigándi gyerekek - akiknek most majd valamikor épül tanuszoda - a polgármester szerint éppen Kisvárdán tanultak eddig úszni.

A második ütem úttörője, Kisvárda annyira előreszaladt, hogy már áprilisban aláírták a szerződést, amikor Seszták Miklós még miniszter volt. A megállapodásban jövő májusi átadással számolnak. (Az első ütemben még általában 9 hónapot hagytak a munkákra, igaz, az mindenhol kevés volt. A tanuszodák hasonló sablonterv alapján készülnek, a homlokzatot lehet csicsázni.)

A kisvárdai pályázat átfutása így nézett ki: december végén írták ki a közbeszerzést, amire érkezett érvényes ajánlat, áprilisban kötöttek szerződést, jövő májusra tervezik az átadást, ez másfél éves átfutás. A többi helyszínen egyelőre ki sem írták a közbeszerzési pályázatokat, vagyis nemhogy idén, de a jövő évi tanévkezdésre sem lesznek új tanuszodák. A Nemzeti Sportközpontok tavalyi közbeszerzési terve eleve nem tartotta a politikus terveit, 2018 második negyedévre lőtték csak be a tanuszodai tenderek kiírását. De ez is elmúlt már. Budakeszin is már 2020-as átadásról tudnak.

Ami viszont egészen meghökkentő, míg a korábbi, 2015 végi pályázatokon nettó 285-360 millióval nyertek a cégek, amik aztán felkúsztak a plusz munkák miatt jó pár tízmillióval, most már eleve 520 milliós szerződést írt alá a Nemzeti Sportközpontok a pont ugyanolyan egyentanuszoda felépítésére. Nemcsak Kisvárdánál lesz így, Hörcsik Richárd is 500 milliós beruházásról beszélt. A tavalyi kormányhatározatban 10,4 milliárd szerepel a 26 tanuszodára. Az 400 milliós átlagár, biztosan nem lesz elég.

Van olyan cégvezető, aki az eddigi tapasztalatok alapján határozottan kijelentette, hogy nem fog indulni az újabb körben.

Közben pályázatot írtak ki a tanuszodák üzemeltetésére is, hiszen azt nem az önkormányzatok, hanem az állam vállalja magára. Az ötven tanuszoda üzemeltetésére 4 évre keresnek céget, 2,9 milliárd forintos keretből. Május volt a pályázat határideje, azóta nincs hír róla.