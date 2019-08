Donáth Anna beperli a fideszes médiát, miután azt írták, hogy szexuálisan zaklatott egy fiatal lányt

A lejáratásokban utazó – korábban már számtalanszor hazugságon kapott –, kormánypárti Origo „Egy fiatal lány állítja: Donáth Anna szexuálisan zaklatta a Sziget Fesztivál után” címmel írt szerző nélküli cikket.

Donáth Anna 2018. december 17-én Fotó: Halász Juli/444

A lap állításaira Donáth Anna, a Momentum EP-képviselője a Facebookon reagált:

„Meglepődve tapasztaltam, hogy friss házasként, pont a nászutam előtt vádolt meg azzal a Fidesz propaganda-gépezete, hogy szerintük még tavalyelőtt, édesapám munkahelyén egy lányt zaklathattam. Korábban azt hittem, Vona Gábor és az őt vádoló transzvesztita úr történeténél vadabbat már nem tud felböffenteni a kormánypárti propaganda, de tévedtem. Egyszer szívesen meghallgatnám, mi az oka annak, hogy e szerkesztőségek tagjai sem a kórházak életveszélyes állapotát, sem a bődületes korrupciót, sem a borzasztó elvándorlást »nem veszik észre«, ellenben van idejük és ihletük kedvenc internetes pornóvideóikat és engem, a Momentum alelnökét egy cikknek hazudott konfabulációban összekombinálni.

Elolvasva a történetet kijelentem, hogy semmi nem igaz az ott leírt cselekményből. Bárki is vagy te, aki ezt írtad rólam, nézz a lányod vagy az édesanyád szemébe, és képzeld el, hogy róluk írnak ilyet. Képzeld el, hogy az állami propagandagép őket veszi célba. Ilyen rendszert építesz a hazug írásaiddal.

Az olvasóknak ezzel szemben az igazságra van szükségük:

1. A levélmű alkotója szerint az eset tavaly előtt, egy keddi Sziget-napon történt. Abban az évben egyetlen alkalommal, egy Quimby-koncerten voltam a Szigeten, de még a megelőző pénteken, és utána sem Békásmegyerre mentem, a közelében sem jártam.

2. A fikció szerzője szerint »saját szállodaként« használtuk az intézményt. Ennek semmi értelme nem lett volna, hiszen mellette áll a családi házunk, a saját szobámba is mehettem volna. A levélíró állítólag már akkor is a szomszédunkban (!) lakott, és most is ott él – ha így lenne, ezt is tudná.

3. Őszintén nem tudom, mit jelent a »nem részletezem, de rám támadt!«-vád, pláne egy olyan cikkben, ami azzal indul, hogy a névtelen cikkírónak a névtelen levélíró »részletesen leírta«, miként történt a képzeletbeli zaklatás. Biztos van olyan szennyes fantáziavilág, ahol a »nem részletezés« valami egyértelműen, nagyon perverz dolgot jelent, de sajnos nekem mégis muszáj megkérdeznem: mi a vád? Önök szerint pontosan, fizikailag mit csináltam?

4. Soha senkit nem bocsátottak el amiatt, mert tőlem »védett« másokat. Soha senkit nem is zaklattam, sem itt, sem máshol. Továbbra is a lehető legszigorúbban védi a Momentum teljes közössége a zaklatás áldozatait, ebben nem kötünk semmilyen kompromisszumot.

Ugyanígy hiszünk azonban abban is, hogy a leírt szónak súlya van, azért vállalni kell a felelősséget. Ezért be fogom perelni a hamis történettel előálló propagandalapokat. Látni fogjuk, amint megszégyenülten állnak a bíróság előtt, válaszok nélkül, tények nélkül, valami homályos kitalációt védelmezve.

Végig fogom csinálni, és fizetni fognak a hazugságért.”

Donáth Anna apja, Donáth László evangélikus lelkész, volt MSZP-s parlamenti képviselő ellen júniusban szexuális kényszerítés gyanújával indult nyomozás, erről a fideszes média írt elsőként. Donáth László szerint politikai lejárató kampány zajlik ellene, és a valódi célpont a lánya.